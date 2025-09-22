El piloto de 18 años Will Macintyre anuncia que sufre un grave cáncer de cerebro y pulmón

El mundo del motor se ha visto sacudido por una noticia tan dura como inesperada. El joven piloto británico Will Macintyre, de tan sólo 18 años y considerado una de las grandes promesas del automovilismo, ha anunciado públicamente que padece cáncer de cerebro y de pulmón. La noticia la ha confirmado él mismo a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que explica que se encuentra recibiendo tratamiento en el Hospital Milton Keynes, en Inglaterra.

«Esta es una publicación muy diferente a las habituales, pero voy a decirlo sin rodeos. Durante los últimos meses, no me he sentido muy bien y ahora empiezo a entender un poco mejor por qué», escribe el piloto de 18 años en su perfil. «Me han diagnosticado cáncer de cerebro y de pulmón. Por desgracia, ¡es tan grave como parece! El increíble equipo del Hospital Milton Keynes ya me ha ayudado muchísimo a elaborar un plan para luchar contra esta enfermedad», añade WillMacintyre, que acompaña el texto con imágenes desde la clínica donde está recibiendo tratamiento.

«Desgraciadamente, no podré competir en un futuro próximo. Pero dad por seguro que, en cuanto pueda, volveré al volante, que es donde debo estar», finaliza el piloto, que ha agradecido a sus amigos y a su familia el apoyo en este momento difícil, compartiendo también fotos acompañado en este duro momento de su vida.

Will Macintyre, que el año pasado fue subcampeón de la Fórmula 4 británica 2023, había despertado gran interés en el paddock gracias a su talento y proyección. Su trayectoria apuntaba a seguir el camino de otros pilotos británicos que dieron el salto a categorías superiores, con el sueño de alcanzar algún día la Fórmula 1. Por eso, la noticia de su enfermedad ha causado un gran impacto tanto entre sus compañeros de competición como entre los aficionados al motor.

El automovilismo británico en los últimos años ha visto crecer a figuras como Lando Norris o George Russell y tenía en Macintyre a uno de sus talentos emergentes. Su rendimiento en la Fórmula 4 británica en 2023 no pasó desapercibido, pues logró victorias, podios y, finalmente, el subcampeonato, confirmando que su nombre estaba destinado a seguir sonando en categorías superiores. Esta grave enfermedad le obliga a frenar, pero el joven tiene claro que volverá a disfrutar de su pasión cuando se cure.