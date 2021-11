El PP, Vox e incluso la izquierda menorquina han recriminado a Francina Armengol que haya desviado fondos de la ecotasa para financiar el concierto de Los 40 Music Awars, escándalo que publicó OKBALEARES. Las tres formaciones han lamentado que el Govern se haya escudado en que se ha hecho lo que marca la ley. Así, la presidenta ha defendido que el Parlament es el órgano soberano que decide la finalidad del impuesto. El portavoz parlamentario del PP, Toni Costa, ha criticado que la socialista haya convertido la ecotasa «en una ecofarsa» y que engañe a los ciudadanos y a los turistas.

El diputado popular ha lamentado que la financiación del concierto del Grupo Prisa haya sido un paso más en la tergiversación de la finalidad del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) por parte del Govern. En este sentido, ha recordado que en 2018, Armengol comenzó a utilizar la ecotasa para vivienda, políticas de ocupación o cajas de música. Y es que el objetivo de este tributo, o así la vendió el Govern, es paliar la huella del turismo en Baleares y la conservación del medioambiente. Además, no se trata de un impuesto que paguen únicamente los turistas. Si un residente decide pasar un fin de semana en un hotel de las Islas, deberá pagar la ecotasa.

El PP ha incidido de nuevo en que este impuesto perjudica la competitividad, tesis que también defiende el sector turístico. Costa ha reprochado que en 2020 y 2021, en plena pandemia, se haya mantenido la recaudación de este impuesto. Por ello, ha asegurado que si a partir de 2023 gobierna el PP, lo eliminarán. «No obstante, si se mantiene como hace el Govern, resulta insultante que la recaudación no se destine a las finalidades originales. Turismo de calidad y medioambiente. Señora Armengol, es un escándalo que haya transformado la ecotasa en una ecofarsa. La han utilizado para conciertos y para lo que les da la gana».

El político ha explicado que el problema no es el patrocinio de un evento que permite promocionar el turismo de las Islas. El problema está en «el engaño al ciudadano y al turista que paga». «Presentaremos una enmienda a los presupuestos autonómicos para recuperar el uso original de la ecotasa. Y citando a una cantante de su concierto: Malamente, señora Armengol, muy malamente», ha concluido Costa.

El Govern ni se disculpa ni rectifica

También el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha criticado que el ITS se dedique a eventos de este tipo e incluso ha cuestionado que el tributo se llame ecotasa. «Porque llamarlo impuesto para fiestas y saraos quedaba feo. Este hecho demuestra quien manda en el Govern». El político se ha referido a que el PSIB hace lo que quiere, «mientras Més y Unidas Podemos se dedican a hacer los coros».

En una línea similar se ha pronunciado el portavoz del Grupo Mixto-Més per Menorca, Josep Castells, quien ha cuestionado que eventos como Los 40 Music Awards «permitan paliar los efectos de la pandemia». «No somos fieles a estos discursos con los que queremos reorientar el futuro de las Islas». El diputado ha asegurado que la financiación del concierto «está en las antípodas de los objetivos de transición energética y economía verde que proclama el Govern».

Por su parte, Armengol no ha pedido disculpas ni ha hecho autocrítica por el escándalo de la ecotasa. En respuesta a la intervención de Toni Costa, se ha limitado a justificar su decisión en que el tributo se adecúa a las finalidades que decida el Parlament, «que es soberano». «Hemos decidido que los ITS se destinen a fondos Covid y gracias a eso ha sido posible asumir toda la inversión en sanidad. Hemos sido un ejemplo y los que más empresas hemos creado. Estamos en niveles de 2019», ha manifestado Armengol. Sin embargo, este 2021 las Islas sólo han creado 2.852 empresas, frente a las 4.000 desaparecidas en 2020. La autonomía no está en niveles de 2019.

En su interpelación, Armengol no ha mencionado ni una sola vez el escándalo del concierto, sino que ha enumerado inversiones del Govern en las que se ha utilizado la ecotasa. Financiaciones que nada tienen que ver con la preservación del medioambiente. Incluso le ha preguntado a Costa qué es lo que le parece mal del uso que ha hecho el Govern del tributo.

Negueruela cambia su versión

Por otro lado, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha defendido que con eventos como el de Los 40 «se ha conseguido llegar a noviembre con las Islas abiertas al conjunto de España y el mundo». No obstante, las reservas turísticas de Baleares han caído en picado. La comunidad es ahora mismo la sexta y sólo el 30% de la planta hotelera permanece abierta en estos momentos.

Ante las críticas, el conseller ha cambiado la primera versión que dio acerca del escándalo. En un primer momento Negueruela afirmó que habían financiado el concierto con 580.000 euros de los fondos de la ecotasa. Ahora que se sabe que la cantidad fue de 1,2 millones sufragados junto a otras instituciones públicas de las Islas, y con la polémica servida, ha reculado. El también portavoz del Govern ha dicho que el evento se financió con Fondos Covid, «que se nutren de distintos fondos del Govern».

Cabe recordar que el director de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), Francesc Mateu Aguiló, argumentó a principios de noviembre que el dinero provenía de Fondos Covid. Además, aseguró que no se podía saber si se habían utilizado los ITS porque dichos fondos se nutrían de distintos tributos. Es la misma defensa que presenta ahora Negueruela, quien justifica que «la gala fue una decisión que el Govern tomó en mayo para mantener el empleo en el sector turístico lo máximo posible». «Si estuviésemos en 2019, no se habría hecho», ha afirmado. La realidad, la subida del paro en septiembre y octubre y el cierre de la planta hotelera pronosticaban que no había temporada turística que mantener.