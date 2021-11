El Govern no desmiente ni afirma si patrocina el concierto del Grupo Prisa con fondos de la ecotasa, en su lugar, ha optado por asegurar que «no pueden saber de dónde proviene el dinero». Así lo ha dicho el director de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), Francesc Mateu Aguiló, que ha comparecido este jueves en comisión parlamentaria, a petición del PP de Baleares. Para esquivar la pregunta el ejecutivo de Francina Armengol se ampara en la excusa de que «son fondos COVID que pueden, o no, nutrirse del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)».

En dos ocasiones ha preguntado la diputada del PP María Salomé Cabrera i Roselló por la financiación del concierto de Los 40 Principales. Las dos veces, Aguiló ha defendido que no hay relación directa entre el patrocinio al Grupo Prisa y la ecotasa. «Se financian actividades culturales, deportivas, gastronómicas y todo con fondos de la AetiB. Resulta que en 2021 eran fondos COVID y que estos pueden incluir dinero de la ecotasa», ha señalado el director de la agencia. Por tanto, la defensa del Govern se basa en que «no pueden decir cuál es la procedencia de estos fondos», porque no saben de dónde vienen. De la misma forma, ha argumentado que si el patrocinio incluye el logo de Fondos ITS es «porque se utiliza siempre, en lugar de hacer servir el de la Aetib».

Las declaraciones de Aguiló revelan un preocupante descontrol en el ejecutivo de Armengol. Desconocer si los fondos COVID que maneja la Aetib se nutren o no de la ecotasa, implica que o bien el dinero se ha perdido en el limbo o que no hay una gestión real. Cabe recordar que el Govern prometió que el Impuesto de Turismo Sostenible se destinaría a la mejora del medioambiente. Precisamente, donde más se reclama la inversión de la ecotasa es en la mejora de las infraestructuras hidráulicas, por el mal estado de las depuradoras. Y es que cada vez que llueve, se tienen que cerrar playas como la de Can Pere Antoni de Palma, por el vertido de aguas fecales.

Con los años, el Govern ha abierto el abanico de posibilidades para este impuesto. Diseñado para paliar la huella del turismo en Baleares, Armengol cada vez ha incluido más cosas, aunque lo del concierto es totalmente nuevo. Así, en 2020 se contempló por primera vez financiar con la ecotasa la adquisición y rehabilitación de vivienda para alquiler social. Esta decisión enfadó a los empresarios y a grupos afines al Govern, como los ecologistas del GOB.

Si bien la ecotasa generó mucho rechazo en el momento de su anuncio, al sector no le ha quedado otra que aceptarla. La recaudación del impuesto recae sobre los hoteleros y los que pagan son los turistas y visitantes de Baleares. No obstante, es trabajo de la Comisión para el Impulso del Turismo Sostenible decidir el destino de la tasa. Dicha Comisión la forman el Govern, los consells insulares, los sindicatos, las patronales, representantes de los ayuntamientos, las agrupaciones ecologistas y diversas entidades civiles. Es destacable que este 2021 la mencionada comisión no se ha reunido. En once meses el Govern no ha convocado a sus representantes, pero sí ha patrocinado con la ecotasa el concierto de Los 40 Principales.