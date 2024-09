El PP, sobre Alzamora: «Més no puede tener como portavoz a una persona con esta falsa ideología»

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, considera «negocio indecente por la puerta de atrás» que el líder independentista, Jaume Alzamora, haya vendido su casa de Artà a una ciudadana alemana cuando tanto él como su partido defienden prohibir que los extranjeros puedan comprar casas en Baleares.

Así se ha expresado la dirigente popular sobre la información publicada en exclusiva por OKDIARIO que desvela que Alzamora vendió su casa a una alemana por 650.000 euros. «Nos parece lamentable y una hipocresía total por parte de los nacionalistas, es una doble vara de medir en toda regla», ha asegurado la portavoz del PP.

«No puede ser que Alzamora no quiera que extranjeros compren viviendas en Mallorca, y luego por la puerta de atrás se dedica a intentar hacer negocio», ha denunciado una Riera que considera que Més per Mallorca no puede tener «una persona con esta falsa ideología y con esta falsa política de cara de cara a los mallorquines».

Cabe recordar que se trata de una vivienda de tres plantas y de 218 metros cuadrados en el centro urbano del pueblo de Artà. Tiene cuatro habitaciones, tres baños, un trastero y un jardín. Artà, en la zona noroeste de la isla, es uno los municipios más buscados por los extranjeros, preferentemente alemanes, para adquirir una residencia.

«Han intentado prohibir que se vendan casas a extranjeros. Lo que hacen con eso es jugar con el pan de los mallorquines, de muchos trabajadores que viven directa o indirectamente del turismo. Eso es lo que predica Més per Mallorca para luego, por la puerta de atrás, hacer lo que lo que a ellos les conviene», ha afirmado Riera.

Críticas de ABINI

Por su parte, desde la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacional e Internacional (ABINI) han arremetido contra Jaume Alzamora por la especulación inmobiliaria destapada por este periódico. La inmobiliaria ha expresado su «más firme condena ante la hipocresía y el engaño a los electores» que supone esta operación que realizó el portavoz de Més en el Consell de Mallorca. «Alzamora ha propuesto prohibir la compra de inmuebles por extranjeros para frenar la especulación inmobiliaria, mientras él mismo se beneficia de esa especulación», denuncian desde ABINI.

Desde la inmobiliaria balear han explicado que «esta flagrante contradicción pone de manifiesto la doble moral de Més per Mallorca y del PSIB-PSOE, que durante las dos legislaturas en las que gobernaron junto a Podemos, iniciaron una campaña contra la inversión extranjera en el sector inmobiliario, argumentando que este fenómeno era responsable de la crisis habitacional que sufren las Islas».