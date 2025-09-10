El PP reclama al socialista Marc Pons que explique su vinculación con el caso Koldo

El PP ha reclamado al diputado del PSIB Marc Pons que «deje de esconderse» y dé explicaciones sobre su implicación con el ‘caso Koldo’, mientras el PSOE recalca que Pons «no contesto» a los mensajes de Koldo García. Todo esto, tras la aparición de nuevos whatsapps que confirman que la relación entre el asesor del exministro Ábalos y el diputado socialista de Menorca eran frecuentes.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, se ha referido este miércoles en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Parlament, a los mensajes intervenidos por la UCO, en los que el asesor del exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos, le escribe para que el diputado atendiera una solicitud de una empresa de hidrocarburos, propiedad del empresario Víctor de Aldama.

Por aquel entonces, Pons era jefe de gabinete de la exministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y anteriormente fue conseller de Territorio, Energía y Movilidad y Movilidad y Vivienda.

De este modo, el PP ha mostrado su «preocupación» porque la «trama Koldo salpique» a Baleares y ha criticado que no haya comparecido este miércoles en la rueda de prensa habitual de la Junta de Portavoces, en calidad de portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, tras la publicación de esta información.

Sagreras ha indicado que los ciudadanos de Baleares «merecen saber qué contactos tuvo con Koldo», sobre qué temas trataron, si surtieron efecto y si además de estas gestiones hizo algún trámite similar en otras instituciones gobernadas por el PSOE.

Por su parte, el PP de Menorca ha considerado «gravísimo» que el nombre de Pons, actual miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y de la dirección del PSIB-PSOE, aparezca en los atestados de la UCO vinculados a esta trama.

«Se trata de un nuevo episodio que vuelve a salpicar a la expresidenta del Govern y actual presidenta del Congreso de los Diputados, reforzando la sombra de sospecha sobre su entorno más próximo», ha manifestado el secretario general del PP de Menorca, Cristóbal Marqués.

«Los menorquines y todos los ciudadanos de Baleares merecen saber la verdad. Pons debe aclarar de inmediato qué papel jugó en esta operación y si utilizó su cargo institucional para favorecer a una empresa de la trama corrupta», ha espetado.

Marqués ha reclamado «transparencia y responsabilidad política». «No se puede mirar hacia otro lado cuando se trata de posibles casos de corrupción que afectan a dirigentes socialistas de máxima confianza de Armengol y Sánchez», ha concluido.

Koldo contactó con Marc Pons

«Muy buenas te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud», escribió Koldo a Pons el 8 de julio de 2021, tres meses después de enviarle una foto con el recibo del registro electrónico de la solicitud de Villafuel.

Son mensajes que han sido intervenidos por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil e incorporados al ‘caso hidrocarburos’.

Villafuel es la compañía que, según la investigación, está en el epicentro de un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos.

Según estos chats, meses antes, García y el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, el empresario Víctor de Aldama, organizaron la reunión que sus socios, los también empresarios e imputados en la causa Claudio Rivas y Carmen Pano, mantuvieron con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto.

De Aldama fue quien, el 28 de diciembre de 2020, escribió al asesor del en ese momento ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para decirle que sus socios «van a montar una comercializadora» y le adjuntó varios datos: el nombre de la empresa –Villafuel–, la matrícula del coche y sus DNI.

«En principio 4 porque quieren llevar al técnico por si preguntan cosas técnicas pero no me han pasado todavía los datos», le añadió el empresario, que al final facilitó datos de más personas.

La cantidad de asistentes llegó a extrañar a García: «¿5 personas para una presentación», a lo que De Aldama le contestó: «Quieren hacerlo bien y están acojonados».

Minutos después, García reenvió a Díaz Bidart los mensajes de De Aldama en los que mencionaba que querían montar una comercializadora y sus datos personales.

Díaz Bidart le preguntó qué necesitaba y el entonces asesor ministerial le respondió que «solo que les veas y se presenten». «Si me dejas voy yo y te los presento y me marcho», añadió.

Cuando declaró el pasado mayo ante el juez instructor del Tribunal Supremo, Díaz Bidart aseguró que el encuentro fue protocolario, a petición de García y que explicó a los empresarios que no tenía competencias en materia de adjudicación de licencias, por lo que los emplazó a pedir cita en otro departamento.

El 29 de diciembre, un día después, García mensajeó a De Aldama para decirle que mandaran «un correo pidiendo la reunión», que «será el día 14 de enero miércoles a las 12:00».

Posteriormente, en otra conversación del 15 de febrero de 2021, el presunto conseguidor de la trama pidió a Koldo que llame a «Claudio» para «preguntar qué tal le ha ido». «No», respondió García, provocando el enfado del empresario. «Pero estás tonto hoy o qué?». «Ya hablé», le explicó el entonces asesor ministerial.