El PP propondrá que la comisión de investigación del caso de las mascarillas en el Parlament cite a la ex presidenta del Govern, Francina Armengol, y al propio ex asesor de José Luís Ábalos, Koldo García, al considerar que su presencia en el órgano es «imprescindible».

Lo ha confirmado en declaraciones a los medios el diputado del PP José Luis Mateo, que ha añadido que el órgano quedará oficialmente constituido el próximo martes a las 09.30 horas, antes de la sesión del pleno de la Cámara autonómica.

Mateo ha defendido la idoneidad de la presencia de la presidenta del Congreso y del propio Koldo García en la comisión de investigación tras conocerse, de boca del propio García, que habló directamente con el equipo de Armengol cuando estaba al frente el Govern.

«Son las dos partes de una contratación, aunque seguimos haciéndonos las mismas preguntas que cuando estalló el caso. ¿Quién contactó? Bueno, ahora ya sabemos que Koldo García contactó con alguien del Govern, pero no sabemos con quién», ha señalado el diputado.

Mateo ha denunciado que «hoy somos más conscientes que nunca de que Armengol mintió ante los medios de comunicación» y ha añadido que «Armengol y su Govern tuvieron contacto con la trama, pagaron las mascarillas de forma veloz, taparon que eran defectuosas, emitieron un certificado de idoneidad falso para que la trama pudiera seguir estafando y enriqueciéndose, y jamás reclamaron».

«No puede ser que la tercera autoridad del Estado se vea parapetada por sus propias mentiras y las del señor Negueruela que cuánto más habla, más se lía», ha lamentado Mateo.

La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, investigada en el caso Koldo por presuntas mordidas en contratos durante la pandemia, ofreció al Govern de Armengol el envío del cargamento de mascarillas, un ofrecimiento que fue aceptado de inmediato. Se trata de un cargamento de mascarillas que inicialmente iba dirigido a Aragón, pero que fue rechazado por esta comunidad por su elevado coste: 3,7 millones de euros.

El pasado 5 de marzo OKDIARIO desveló el mail que demostraba la relación directa del Govern y los funcionarios de Armengol con la trama corrupta. Era un correo que dirigió Iñigo Rotaetxe, titular de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, al alto cargo de la Conselleria de Salud Manuel Palomino, a quien se dirige como «estimado Manuel» y que el alto cargo de Armengol recibe tanto a su correo oficial como en el personal. A continuación, le especifica el contenido del cargamento de mascarillas.

En aquel momento, abril de 2020, Palomino era director de Gestión y Presupuestos de la Conselleria de Salud. Ese correo, con el asunto Contenido avión 26/04/2020 KN95, lo envió Rotaetxe el 25 de abril de 2020 tanto a la dirección corporativa de Palomino como a su correo particular.

En el mensaje, Rotaetxe le comunica a Palomino lo siguiente: «Te mando la documentación de calidad del avión que está llegando el 26.04.2020 a Barajas mañana a mediodía o principios de la tarde. Este avión se podría escalar en Barajas destino Baleares».

El correo, como ya se ha indicado, lleva fecha de 25 de abril. Este mismo día el Govern de Armengol valoró el ofrecimiento del cargamento de mascarillas, aceptó el mismo y se iniciaron los trámites por vía de urgencia para con la entidad que debía actuar como representante aduanero del IB-Salut para coordinar la entrega.

El PSOE pide la comparecencia de Tellado

El PSOE de Baleares pedirá la comparecencia del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Parlament balear, según ha avanzado este martes el portavoz socialista, Iago Negueruela, tras recoger el expediente del contrato en las oficinas del IbSalut.

En declaraciones a los medios ante la sede del Servicio de Salud, después de examinar el expediente junto a la diputada Mercedes Garrido, Negueruela ha llamado la atención sobre la falta de informes jurídicos que apoyen el desistimiento de la primera reclamación a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y la revisión de oficio para anular el contrato y exigir a la mercantil 3,7 millones de euros, dos decisiones anunciadas las semana pasada.

En este sentido, el diputado ha subrayado que el director general del Ib-Salut, Javier Ureña, ha firmado esas resoluciones administrativas bajo su «cuenta y riesgo» -para el PSIB resulta insólito un paso así sin informes jurídicos- por lo que cree que la presidenta del Govern, Marga Prohens, lo ha escogido como «chivo expiatorio».

«El sr. Ureña está haciendo el papel que le ha encomendado su partido para intentar proteger, no sabemos a quién, si al señor Tellado, si a la señora Prohens, pero están encubriendo a alguien», ha dicho el diputado del PSIB, que ha considerado que Ureña «no debería durar un día más en el cargo».

En la misma línea, el diputado ha sostenido que el desistimiento y la revisión para anular el contrato adolecen de graves «incongruencias» respecto a los plazos; defectos que, a su entender, implican reconocer «todos los errores que el PSIB había dicho que tenían».

Por ello, los socialistas han vuelto a acusar al Govern de haber mentido respecto a la caducidad del expediente, puesto que la resolución notificando la reclamación a la empresa daba un plazo de tres meses para resolver las alegaciones. El IbSalut asegura que es un error y modificó a posteriori la resolución, indicando que eran ocho meses, hace unas semanas, transcurridos los tres meses que aparecen en el documento. «Toni Costa miente de forma patológica», ha dicho Negueruela.

En este contexto, el portavoz del PSIB ha incidido en que desde que la empresa presentó las alegaciones en noviembre no constan más actos administrativos hasta la rectificación y el desistimiento acordados hace unos días: «Desde esa fecha de noviembre no hay ningún nuevo documento, no existe nada, hasta el 21 de marzo nadie tramita un solo papel en el IbSalut».