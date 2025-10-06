El PP pregunta cuántas ‘chistorras’ se repartieron con los millones que Armengol pagó a la trama Koldo

El Partido Popular denuncia el silencio del PSIB-PSOE ante el reguero de informaciones aparecidas a raíz del último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el el pago de dinero en efectivo dentro de sobres con el membrete del PSOE al ex ministro José Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García.

El PP ha detectado que esos pagos se efectuaron durante el año en que Baleares pagó más de 21 millones de euros a la trama y por eso hoy se ha preguntado: «Cuántas chistorras, soles y lechugas se ingresaron con los 21 millones de contratos que los gobiernos de Francina Armengol pagaron a la trama del PSOE».

El portavoz del PP Baleares en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha manifestado hoy que «por desgracia, tenemos que volver a hablar de la trama Koldo”, tras conocerse las informaciones de la UCO sobre el pago de sobresueldos en sobres del PSOE y ha exigido a Armengol «que salga con urgencia a dar explicaciones públicas a la ciudadanía con el fin de aclarar si de los 21 millones de euros de la trama Koldo adjudicados en Baleares durante la pandemia se han realizado pagos en B» a altos cargos socialistas.

Sagreras ha criticado que «ni Armengol, ni Marc Pons, ni Patricia

Gómez, ni Rosario Sánchez, que engañó a la UE con un informe falso para

que se pudiera pagar a la trama de las mascarillas fake, hayan aclarado

todavía su relación con Ábalos, Koldo y Aldama» y ha subrayado que «hubiera sido deseable que dieran la cara desde el primer momento, en lugar de seguir escondiéndose detrás del silencio».

El portavoz popular en el Parlament ha lamentado este nuevo episodio que

engrosa la trama de corrupción que envuelve a los socialistas y que está

siendo investigado por la UCO y ha puesto de relieve la gravedad de que se

hable con tanta ligereza de entregas de chistorras, soles y lechugas, en

sobres con el logo del PSOE a cargos socialistas en referencia a billetes de

500, 200 y 100 euros, respectivamente.