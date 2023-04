El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Palma, Jaime Martínez, ha cargado hoy contra el «desastre» de la gestión del alcalde socialista, José Hila, tras los continuos informes con reparos y advertencias de posibles irregularidades realizados por el interventor municipal y revelados por OKDIARIO.

«La gestión de las cuentas municipales es un desastre», ha afirmado Martínez que ha recordado que Hila no ha hecho contratos nuevos, sino que se ha limitado a prorrogar los existentes «sin que haya un control del dinero destinado».

En este sentido, Martínez ha asegurado que, a partir de mayo una vez que pasen las próximas elecciones municipales, se recuperará el control de las cuentas con total transparencia, «como ya se demostró en 2015».

«Hila no aplica las medidas de control en sus procedimientos de gastos e ingresos. No lo decimos nosotros, lo dice el servicio de intervención del Ayuntamiento, que también determina que la mayoría de parámetros que ha analizado, 36 de 42, son de riesgo alto. Es decir, los interventores confirman lo que ya sabíamos: la gestión de las cuentas municipales es un desastre. Y es que no hay control, Hila y su equipo no han hecho contratos nuevos en todos estos años y se han limitado a prorrogar contratos sin pasar por ningún filtro. Nula transparencia por parte de la izquierda».

Sobre estas prorrogas, Martínez ha afirmado que no están permitidas por ley, «como también aseguran los interventores».

El candidato ha explicado que la prorroga es una medida extraordinaria que, en ningún caso, debe convertirse en una herramienta de gobierno.

«Hila utiliza las prorrogas de contratos de forma sistemática, lo que incrementa el descontrol de las cuentas. Es un peligro para la estabilidad del Ayuntamiento. El gobierno de la izquierda se ha basado en ocultar información. En cambio, en 2015 con el PP al frente de Consistorio, la gestión municipal obtuvo la máxima puntuación en transparencia. Sabemos gestionar, lo hemos demostrado y lo volveremos a demostrar».