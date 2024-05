El PP arremete contra el Govern de Armengol por sus «ocho años de falta de gestión turística»

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha asegurado este lunes que el Govern balear que preside la popular Marga Prohens asume el reto de combatir el turismo de masas que sufren las islas y ha arremetido contra la inacción del anterior Ejecutivo de izquierdas de Baleares que presidía Francina Armengol junto con independentistas de Més y Podemos por sus «ocho años de falta de gestión turística».

Así de tajante se ha mostrado la dirigente popular en una rueda de prensa, donde ha precisado que se ha llegado al momento de «adoptar medidas y decisiones valientes» para erradicar las situaciones de saturación y excesos «que generan malestar entre los residentes».

Frente a las críticas que acusan al Govern balear de cambiar el discurso en materia turística, Durán ha asegurado que «aquí no se improvisa, tal y como quieren hacer creer los partidos de izquierdas» sino que «el PP lleva a cabo las políticas que plasmó en el programa de gobierno y que es el contrato firmado con la ciudadanía de Baleares».

En relación a esto, la portavoz del PP en el Parlament balear ha afirmado que «no nos ponemos de perfil y, una vez más, cumplimos con lo que pone nuestro programa electoral». Además, ha recordado que «la presidenta Prohens va a constituir una mesa con el sector turístico, agentes sociales, entidades de la sociedad civil y formaciones políticas para afrontar, desde el diálogo, la manera conjunta de abordar el gran reto de la gestión turística».

«Prometíamos una gestión eficiente del destino dentro de las diferentes administraciones en cuestiones como la movilidad, los recursos hídricos o los espacios naturales», ha explicado Durán, quien ha recordado que el Consell de Mallorca reduce por primera vez su techo de plazas turísticas y se ha comprometido a hacer lo mismo en el resto de consells insulares.

Asimismo, Durán ha informado que la moratoria de plazas no se levantará esta temporada, como se había anunciado, y ha insistido en que no hacerlo no es un cambio de discurso porque esta decisión está condicionada a los techos de plazas que tienen que determinar las instituciones insulares.

Més per Mallorca exige decrecimiento

Los independentistas de Més per Mallorca van más allá y exigen al Govern de Prohens medidas concretas que vayan encaminadas a un decrecimiento real del turismo en Baleares, ya que. según han explicado, todas las medidas anunciadas en los últimos días no bastan.

Así lo ha afirmado el portavoz de Més per Mallorca en la Cámara Autonómica, Lluis Apesteguia, quien ha celebrado que el PP haya abandonado el discurso del ‘we love tourism’ y ‘SOS Turismo’ que abanderaba la formación durante los últimos años.

Asimismo, Apesteguia ha precisado que ve con buenos ojos la propuesta de un gran pacto político y social encaminado a limitar el crecimiento turístico de Baleares. «Si es un anuncio sincero, honesto y valiente, participaremos activamente. Si es un paripé, no», ha asegurado.

Por otro lado, el portavoz de Més per Mallorca en el Parlament ha destacado la necesidad de la gestión aeroportuaria indicando que «no se puede tener un Estado que va a la contra en este sentido».

El dirigente independentista ha puesto sobre la mesa medidas concretas encaminadas al decrecimiento como destinar fondos públicos a eliminar plazas existentes recurriendo al ITS empezando por las plazas obsoletas, además de la amortización de plazas no adquiridas en bolsa, que permitiría una reducción de unas 100.000 plazas, y el 2×1 en el intercambio de plazas privadas.