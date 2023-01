La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Sandra Barceló, ha sido denunciada por agresión a una ex de su novio. Los hechos tuvieron lugar en un local de copas del barrio palmesano de Santa Catalina al filo de la una y media de la noche el pasado mes de diciembre. La concejala de esta formación entró en un conocido bar y, tras dirigirse a la denunciante al grito de «zorra», le habría propinado un fuerte empujón contra la barra del bar, quedando la agredida tirada en el suelo.

Momentos después de la agresión, la edil huyó del local de forma precipitada, mientras la mujer golpeada acudió a un centro médico para ser atendida de diversas contusiones e interpuso una denuncia en una comisaría de la Policía Nacional. Al tratarse de lesiones que fueron calificadas como «leves», los agentes no procedieron a la detención de la concejala de Vox, que será juzgada como autora de un delito leve, una vez concluya la instrucción del caso.

Al parecer, el enfrentamiento entre ambas mujeres vendría provocado por un ataque de celos de la concejala, cuya actual pareja habría mantenido no hace mucho tiempo una relación sentimental con la mujer agredida, que es también simpatizante de Vox y habría participado en actos del partido acompañando a Barceló.

Lo sucedido fue revelado hoy por el diario Última Hora. Desde el Grupo Municipal de Vox no quisieron hacer ninguna valoración sobre el particular y circunscribieron lo sucedido al «ámbito privado» de la concejala de un partido, que precisamente en el día de ayer confirmó que el ex Jefe del Estado Mayor de Tierra entre 2008 y 2012, Fulgencio Coll, repetirá como número uno del partido al Ayuntamiento de Palma en las próximas elecciones municipales de la primavera próxima.

Barceló fue nombrada portavoz por el propio Coll, quien ha mantenido una relación lejana y equidistante con la dirección del partido liderado hasta la fecha por el portavoz del Grupo Parlamentario, Jorge Campos, que también repetirá como candidato al Govern el 28 de mayo.

El portavoz del Ayuntamiento de Palma, Alberto Jarabo (Podemos), se ha mostrado este miércoles partidario de la vía Shakira para la resolución de los conflictos, en relación a estos hechos.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Jarabo ha expresado, en nombre del equipo de gobierno, su defensa a la solución pacífica de los conflictos. «No queremos violencia en la ciudad», ha apuntado. Por último, ha manifestado que como en cualquier conflicto espera que se resuelva de la mejor manera posible.