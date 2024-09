El portavoz del PSOE balear vuelve a ningunear a OKDIARIO: «No voy a contestar a sus preguntas»

El portavoz del PSOE balear, Iago Negueruela, sigue ninguneando a OKDIARIO y no responde a las preguntas de este periódico, al que tildó este lunes de «medio de no comunicación».

OKDIARIO desveló que Negueruela había presionado a IB3 para que recolocasen a su pareja, Olivia Navarro, en el ente público con buenas condiciones laborales, así como a otros periodistas afines que habían trabajado con el Pacte de izquierdas.

El lunes en la sala de prensa del Parlament, el portavoz de los socialistas de las Islas y mano derecha de Francina Armengol se negó a contestar al periodista de esta casa, Álvaro Moreno, que le preguntó por este asunto y anunció que ni él ni ningún otro miembro del PSOE responderá a ninguna cuestión que le traslade OKDIARIO.

Este jueves se volvió a repetir la historia. Tras celebrarse la junta de portavoces de los grupos parlamentarios, éstos comparecieron ante los medios de comunicación, entre ellos Iago Negueruela, quien volvió a ningunear a este medio cuando OKDIARIO le preguntó acerca del plan de vivienda del PSOE, alternativo al que impulsa el Govern de la popular Marga Prohens. «Le he contestado a su compañera», dijo Negueruela.

A continuación, Álvaro Moreno le preguntó si el PSOE secundará la protesta de los sindicatos para reclamar las 37,5 horas semanales. «Ahora mismo respetamos, por supuesto, la postura sindical y siempre hemos establecido ese apoyo sindical, pero tampoco entraré en más profundidad», aseguró el portavoz de los socialistas de Baleares.

Negueruela se reafirmó en lo que manifestó el pasado lunes: «Entienda lo que le dije el otro día y me mantengo. Este portavoz intentará no contestar ni a bulos ni a personas o medios que generan bulos. Y lo digo con total tranquilidad. Puede hacerme todas las preguntas que considere. Y también entiendo que tengo este derecho a contestar lo que considere de acuerdo con muchísimos códigos deontológicos de periodistas que facilitan que ante una agresión de un medio de comunicación mediante un bulo, pueda decidir no contestar ni a bulos ni a quien los genera».

«¿Pero usted seguirá contestando con total normalidad, como está haciendo ahora?, le trasladó Álvaro Moreno. «No, le estoy diciendo que no le voy a contestar más preguntas, pero que las puede hacer», respondió Negueruela, a lo que el periodista de OKDIARIO le espetó: «Pero de momento me está contestando a todo».

Cabe destacar que la Mesa del Parlament balear ha admitido a trámite la petición de amparo de OKDIARIO por los ataques recibidos desde el PSOE y la semana que viene se debatirá en el pleno ordinario de la cámara autonómica.

OKDIARIO presentó el martes un escrito en el Parlament para denunciar «el grave incidente ocurrido el lunes en la sala de prensa» de la cámara autonómica, donde el periodista de este medio de comunicación, Álvaro Moreno, «fue víctima de una situación inaceptable que constituye un ataque directo a la libertad de prensa».

Desde OKDIARIO se considera este incidente «no solo como un agravio hacia nuestro medio y nuestro periodista», sino también como un ataque al derecho de los ciudadanos de ser «informados de una forma veraz y libre. Es inconcebible que en una institución clave de nuestro sistema democrático como el Parlament se impongan trabas o se den situaciones que limiten el ejercicio libre del periodismo».

La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) criticó la actuación de Iago Negueruela tras haberse negado a responder las preguntas de OKDIARIO en rueda de prensa y haber calificado a este periódico de «medio de no comunicación».

En un comunicado, la APIB manifestó que «los políticos no tienen competencia para definir quién es periodista ni deben interferir en la profesión», haciendo alusión al descalificativo usado por Negueruela para referirse a OKDIARIO.