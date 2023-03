La Policía precipitó la detención del yihadista en Mallorca ante el temor de que cumpliera sus amenazas

La operación que ha finalizado en la mañana de este jueve con la detención de un presunto yihadista en Campos (Mallorca) en el marco de una operación antiterrorista se venía planificando desde hace semanas por parte de Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. El temor a que pudiera cumplir con las amenaza que expresaba en redes sociales ha precipitado su detención, según fuentes policiales.

El detenido ya ha sido trasladado a Madrid y este viernes pasará a disposición de la Audiencia Nacional acusado de los delitos de adoctrinamiento y amenazas terroristas.

El detenido, de nombre Rachid, tiene 52 años edad, porta un gran barba, tiene la nacionalidad española y nació en Ceuta. La Policía le tenía controlado por sus proclamas yihadistas en redes sociales y ha decidido proceder a su detención de forma inmediata al detectar que en los últimos días había acentuado sus mensajes amenazantes.

Rachid llegó a Campos el miércoles tras contactar con un empresario de la construcción que ofrecía trabajo. El empresario, tras comprobar que disponía de los papeles en regla y que tenía la formación adecuada, le propuso el contrato para que empezara a trabajar este mismo viernes. Le ofreció el garaje de la calle Jaume II para que pasara la noche antes de que durmiera en la calle.

Una vez que la Policía lo tuvo localizado, cubrió todas las salidas de garaje y de la calle en cuestión para evitar que pudiera huir aunque a la postre Rachid no mostró ninguna resistencia.

La Policía tiene en su poder todos los mensajes amenazantes escritos por el presunto yihadista pero al estar la operación bajo secreto de sumario no ha trascendido el contenido de las amenazas.

En el transcurso de la operación antiterrorista, agentes especiales de la Policía han registrado el domicilio particular del detenido donde han encontrado diversa documentación, ordenadores y aparatos electrónicos. No se ha informado de la ubicación del domicilio pero se sabe que no está en Campos.

La Policía ha comunicado a la alcaldesa del municipio de Campos, Xisca Porquer, que la situación está totalmente controlada y que no existía ningún peligro para la población.

Las diligencias las instruye la Audiencia Nacional y la operación está bajo secreto de sumario.