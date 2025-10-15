«Pido justicia para Fede»: el desgarrador grito de la madre del modelo asesinado en México

Ciudad de México ha despedido este miércoles entre flores, música y aplausos al modelo y cantante argentino afincado en Mallorca Fede Dorcaz, en una ceremonia íntima y profundamente emotiva. Sus restos serán repatriados a Argentina, mientras su familia clama justicia por su muerte.

Sus padres, Walter Dorcazberro y María Eugenia Trungelliti, agradecieron el cariño recibido por parte de los fans y de todo México, país donde Fede había decidido continuar su carrera artística. Con la voz quebrada y el corazón en la mano, su madre habló ante los presentes y los medios de comunicación: «Voy a hablar con el corazón. En nombre de Fede, les quiero dar las gracias porque él amaba México y a su gente. Amaba la música y los sueños. Gracias por estar, por respetar el dolor. No quiero que nadie vuelva a pasar por algo como esto. En nombre de Fede exijo justicia».

Visiblemente conmovida y muy emocionada la vecina del Coll d’en Rabassa de Palma, agregó: «No tenemos consuelo. Nuestra vida se apagó. Sólo pido respeto y que no se digan cosas que no son reales. Fede era un ser de luz que amaba la música, los sueños y a la gente. Quiso llegar donde llegó. Le costó: primero dejó su país, vivimos en España… Pero quiso quedarse en México porque los mexicanos le dieron la oportunidad de brillar».

Por su parte, su padre, Walter Dorcazberro, pidió públicamente que «el nombre de mi hijo quede bien limpio» y lo describió como «un luchador, sano, que se lo merecía todo», desmintiendo cualquier rumor que intentara manchar su memoria.

El adiós a Fede Dorcaz estuvo marcado por un aplauso sostenido, lágrimas y promesas de justicia. Medios locales como Posta Entretenimiento y Revista TVNotas captaron las conmovedoras imágenes de la despedida, mientras las redes sociales se llenan de mensajes con el hashtag #JusticiaParaFedeDorcaz.

Mientras tanto avanza la investigación por el brutal asesinato del modelo argentino, afincado en Mallorca, Fede Dorcaz en Ciudad de México abatido a tiros. Las primeras hipótesis señalan que el joven fue acribillado durante un intento de asalto el pasado 10 de octubre en Ciudad de México. El mismo perdió la vida tras recibir un impacto de vara que penetró por debajo de la axila y le perforó un pulmón, según revela el informe preliminar de la autopsia.

El artista, que había llegado a Mallorca siendo apenas un adolescente, comenzó su carrera en la isla con tan solo 14 años, alcanzando el reconocimiento internacional y desfilando para prestigiosas firmas como Giorgio Armani. Su prometedor futuro se vio truncado de forma trágica en la capital mexicana, donde se encontraba por motivos laborales.