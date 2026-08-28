Persecución a la carrera en El Molinar de Palma: dos jóvenes argelinos detenidos tras ser sorprendidos registrando bolsos de bañistas

Una mañana aparentemente tranquila en la zona de playa de Ciudad Jardín y El Molinar terminó con una persecución a la carrera y dos detenidos. La rápida intervención de varios ciudadanos y de un agente de la Policía Local de Palma permitió interceptar a dos jóvenes, de 19 y 23 años, ambos de nacionalidad argelina, por su presunta implicación en un delito de hurto.

Los hechos se produjeron alrededor de las 10:20 horas del pasado 24 de agosto, cuando un agente adscrito a la Policía Comunitaria del distrito Litoral, que realizaba servicio uniformado en patrulla motorizada, fue requerido por varios ciudadanos en la zona de playa.

Según los testimonios recabados por los agentes, un individuo había sido sorprendido registrando presuntamente las pertenencias de los bañistas, entre ellas bolsos y mochilas. Al ser recriminado por las personas que se encontraban en el lugar, el sospechoso emprendió la huida a pie por el paseo marítimo del Molinar.

La alerta de los ciudadanos resultó clave. Gracias a las descripciones facilitadas por los testigos, la dotación policial consiguió localizar, a la altura del número 111 de la calle Vicari Joaquim Fuster, a dos jóvenes cuyas características e indumentaria coincidían con la información aportada.

Pero la intervención no terminó ahí. Al percatarse de la presencia policial, uno de los jóvenes emprendió la huida a la carrera, provocando el inicio de una persecución a pie. El agente salió tras él y consiguió interceptarlo a escasos metros del lugar.

Tras la persecución, el agente realizó el correspondiente cacheo de seguridad. Entre las pertenencias del sospechoso fueron localizados dos teléfonos móviles, un reloj, tres pares de auriculares y diversas joyas, objetos cuya procedencia levantó las sospechas de los agentes.

Además, un testigo presencial manifestó haber observado cómo el implicado se desprendía de un teléfono móvil durante la huida, lanzándolo bajo un vehículo que se encontraba estacionado. El terminal fue posteriormente recuperado e incorporado al conjunto de efectos intervenidos durante la actuación policial.

Finalmente, los dos jóvenes fueron detenidos en el lugar e informados de los derechos que les asisten. Una dotación policial acudió en apoyo del agente actuante y se encargó de trasladar a ambos a las dependencias de la Policía Local de Palma, donde se instruyeron las correspondientes diligencias.

La actuación se produjo después de la alerta de varios ciudadanos que se encontraban en la zona de playa y que permitieron a los agentes disponer de una descripción de los sospechosos. La información facilitada por los testigos fue determinante para su posterior localización.

Así, lo que comenzó con una alerta en la zona de baño acabó convirtiéndose en una persecución a pie por El Molinar, con un teléfono recuperado bajo un vehículo y varios efectos intervenidos por los agentes. Los dos jóvenes argelinos quedaron a disposición de la autoridad policial correspondiente por su presunta participación en un delito de hurto, a la espera de que las actuaciones determinen las circunstancias y responsabilidades que correspondan.