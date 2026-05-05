Pegan una paliza a una anciana con palos de madera para robarle las joyas en plena calle en el Molinar

Violento robo a una anciana en el barrio palmesano del Molinar. La Policía Local de Palma detuvo el pasado viernes 1 de mayo a tres personas, dos hombres y una mujer, por abordar en plena calle a una mujer de 76 años, pegarle una paliza con palos de madera y robarle varias joyas valoradas en más de 16.000 euros.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, sobre las 18:45 horas de la tarde, en la calle Josep Maria Palau i Camps. Antes del suceso, la víctima coincidió en un bar de la zona con los ladrones, quienes invitaron a la mujer a varias bebidas.

Sin embargo, al decidir la anciana retirarse a su casa, el grupo la siguió hasta su portal. Una vez la mujer llegó a la entrada de su finca, los ahora arrestados la abordaron con violencia y, mediante el método del tirón, le arrebataron dos cadenas de oro y una pulsera, valoradas en su conjunto en unos 16.000 euros. Durante el forcejeo, los asaltantes usaron un palo de madera para golpear a la víctima en la espalda y en las piernas.

Dos vecinos observaron lo que estaba ocurriendo e inmediatamente intentaron auxiliar a la mujer, aunque también fueron agredidos. Uno de los testigos recibió un puñetazo en el rostro y el otro fue increpado y golpeado. Posteriormente, los agresores patearon la puerta de la vivienda, y causaron daños de consideración en el marco y en la estructura.

Tras los hechos se dio aviso a la Policía Local de Palma, que acudió al lugar con suma celeridad e inició una persecución a pie por las calles adyacentes. Finalmente, lograron interceptar a los sospechosos en un solar cercano. Se trata de un hombre de nacionalidad española y 30 años, una mujer de nacionalidad española y 31 años y un hombre de nacionalidad marroquí y 29 años.

Durante la actuación, llevada a cabo por la Unidad de Seguridad Integral (USEI), el varón de 30 años, que cuenta con antecedentes por atentado a agentes y delitos contra la seguridad vial, mostró una actitud muy agresiva, y profirió graves amenazas de muerte contra uno de los policías y sus familiares.

En el registro de seguridad, los agentes localizaron oculto en el calzado de uno de los detenidos un fragmento de una de las cadenas sustraídas. También se recuperó el palo de madera utilizado en la agresión.

Los tres detenidos, junto con el atestado instruido, fueron traspasados a la Policía Nacional.