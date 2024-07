La regatista mallorquina Paula Barceló se despide de los Juegos Olímpicos al no haber podido llegar a la Medal Race de la clase 49er FX, pese a quedar primera junto a Támara Echegoyen en la última regata. «Ha sido muy duro, pero hemos aprendido muchísimo en estos Juegos Olímpicos», dijo Paula al final de la jornada. Mientras, Nacho Baltasar está ante su última oportunidad de entrar en la Medal Race.

Jornada larga para el equipo español en aguas de Marsella, en la que Diego Botín y Florian Trittel han sellado su pase a la gran final de la clase 49er con el primer puesto, mientras Támara Echegoyen y Paula Barceló se despedían de una difícil y dura competición con una rotunda victoria en la última regata. En iQFOiL, Nacho Baltasar y Pilar Lamadrid llegan a la última jornada clasificatoria con opciones de luchar por entrar en el top ten.

La jornada para la flota masculina de windsurfs voladores empezó con mucho retraso tras una larga espera en la marina. Las condiciones no acompañaron para la celebración de la regata marathon, y en su lugar se disputaron cuatro mangas de tipo slalom, con unos 10 nudos de media. Nacho Baltasar, el representante español en esta clase, empezó con un descalificado por fuera de línea en el primer asalto, y luego sumó unos parciales de 4-8-12, que lo mantuvieron en la décimo tercera plaza de la general provisional, a nueve puntos del top ten. El programa de mañana incluye cinco pruebas más para los iQFOiL M, en las que Baltasar luchará por pasar a las Medal Series.

“Hoy hemos hecho cuatro regatas de slalom y hemos empezado con un fuera de línea. Era una salida muy apretada y hemos hecho lo que habíamos planteado, arriesgar, aunque nos hemos pasado un poquito. Luego hemos sumado un 4, un 8 y un 12 y estamos a 9 puntos de la Medal”, dijo Nacho al final de la regata.

Mientras, Támara Echegoyen y Paula Barceló se despiden de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras firmar hoy un rotundo primero en su última regata olímpica, que ha servido para confirmar la calidad y el espíritu de lucha de este equipo. Los varios infortunios sufridos durante el campeonato y unos parciales de 16-11 en las pruebas anteriores del día han dejado a Echegoyen y Barceló en la décimo segunda posición de la tabla final de 49er FX, mejorando en cinco puestos la clasificación de ayer. Nueve puntos les han separado del top ten que mañana disputará la Medal Race.

“De todo esto me quedo con las personas y el equipo que nos han rodeado y nos han apoyado, es lo más valioso que nos llevamos. También hemos aprendido mucho personalmente. Creo que es, hasta ahora, una de las cosas más duras que he vivido, pero hemos perseverado y me llevo el apoyo que hemos tenido hasta el último momento, que agradecemos a todos”, dijo Paula como despedida.