Patrick Spencer abandona el Fibwi Palma

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha comunicado en una nota oficial que ha llegado a un acuerdo con Patrick Spencer para la rescisión de contrato del jugador. De esta manera el internacional con Cabo Verde pone punto y final a su paso por el club mallorquín al que llegó la temporada pasada en Segunda FEB. El curso pasado, entre Copa de España, Liga Regular y eliminatorias de ascenso, Spencer disputó un total de 33 partidos en los que promedió una media de 17,44 minutos por encuentro anotando 7,7 puntos, capturando 4,5 rebotes y repartiendo 0,5 asistencias.

En esta temporada, Patrick ha jugado un total de cinco encuentros con una media 11,06 minutos por partido. «Desde el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma queremos desear a Patrick lo mejor en el futuro y agradecerle su trabajo y entrega a nuestro proyecto habiendo formado parte de la plantilla que logró el ascenso de categoría y el retorno a Primera FEB», insiste el club en la nota oficial en la que comunicó la rescisión del jugador africano.

No hubo Liga en Primera División este pasado fin de semana, pero la competición se reanudará, por lo que al equipo mallorquín se refiere, el próximo domingo en Son Moix ante el Tizona Burgos, un rival de la zona media baja. El Fibwi es octavo clasificado al paso por la novena jornada, con cuatro victorias y cuatro derrotas. El líder es el Leyma Coruña, que ha ganado los ocjo partidos que ha disputado.