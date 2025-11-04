Palma repetirá en 2026 el multitudinario concierto de la Patrona el mes de septiembre al que este año asistieron más de 30.000 personas en un enclave único -el Parc de la Mar, frente al Mediterráneo y bajo la silueta de la Seu- para disfrutar de una velada que quiere marcar un antes y un después en la agenda cultural y festiva del verano palmesano.

Así lo ha confirmado Lourdes Roca, concejala de Servicios Sociales, Educación y Participación Ciudadana, en la presentación de los presupuestos de su área que destina a las fiestas de la patrona de Palma, la Mare de Déu de la Salut 200.000 euros.

Mientras tanto, las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, que repetirá el gran concierto de La Patrona, tendrá una partida de 200.000 euros y subvención nominativa a la organización de los actos patronales a la Federació de Veïns de Sa Ciutat de Palma. Lo mismo sucederá con celebraciones como Diumenge de l’Àngel y Sant Joan, que organiza la Federació d’Associacions de Veïns de Palma.

En el apartado de las fiestas navideñas, la Cabalgata de los Reyes Magos de Palma contará con una carroza más que este año, hasta 22 en un espectáculo de la noche mágica del año totalmente renovado a cargo del nuevo adjudicatario, la empresa Grup Trui, por un importe total anual de 359.368,79 euros (con IVA incluido).

El contrato incluye la planificación, gestión y organización de la llegada de los pajes reales a la plaza de Cort, la llegada de los Reyes de Oriente a Palma; la Cabalgata y el saludo de Sus Majestades, que tendrá lugar el 5 de enero.

También contempla la recepción de Sus Majestades a los niños de las entidades sociales, los servicios de maquillaje, peluquería y coreografía.

La Cabalgata tendrá una duración mínima de 2 horas y 30 minutos y recorrerá un trayecto de al menos cuatro kilómetros, pasando por puntos emblemáticos de la ciudad, desde el Moll Vell hasta Antoni Maura, Plaza de la Reina, Passeig del Born, Plaza del Rei Joan Carles I, calle de la Unió, la Rambla, calle del Baró de Pinopar, Avenida Alemania, Avenida de Portugal, Passeig Mallorca, Jaume III y Plaza de Cort, donde los Reyes saludarán desde el balcón.