Guía de los mejores conciertos que se van a celebrar este 2025 en Mallorca

Si en 2024 Mallorca vivió un año repleto de grandes conciertos e importantes festivales de música, este 2025 se prevé que siga por el mismo camino, con reputados artistas y bandas nacionales e internacionales desfilando por los escenarios de la isla.

En OKBALEARES hacemos un repaso de los mejores conciertos y festivales que se van a celebrar en Mallorca este año.

Marky Ramone

El legendario batería, único miembro vivo de la formación clásica de los Ramones, aterriza en Mallorca para ofrecer un concierto el 5 de junio en la sala Es Gremi a las 20.00 horas.

Joaquín Sabina

El artista actuará sobre el césped del estadio Son Moix el próximo 7 de junio a las 22.00 horas, en un evento organizado por Grup Trui y que promete ser inolvidable tanto para el público como para la isla, ya que Sabina se prepara para decir adiós a los escenarios tras una vida entera de brillante trayectoria musical.

La configuración del estadio será especial para la ocasión, con una capacidad limitada a 8.000 asistentes y un formato tipo anfiteatro que ubicará tanto el escenario como las sillas numeradas directamente sobre el césped y la Zona Norte del Estadio.

Mallorca Live Festival

La octava edición del Mallorca Live Festival, que se celebrará los días 12, 13 y 14 de junio de 2025 en Calvià, en el antiguo recinto de Aquapark en Magaluf, promete ser todo un éxito con un cartel liderado por Nathy Peluso, Antònia Font, Dorian y Sidonie el 12 de junio, Massive Attack y Suede el viernes 13 de junio, mientras que Iggy Pop y Bad Gyal cerrarán las actuaciones.

Il Volo Live in Concert

El césped del Estadio Son Moix acoge el 18 de junio la gira internacional de Il Volo, el trío vocal italiano que ha conquistado a millones de personas. Formado por Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble, fusiona el pop y la ópera, ofreciendo un espectáculo único que trasciende generaciones. El concierto dará comienzo a las 22.00 horas.

Cristina Rosenvinge

Cristina Rosenvinge llega a los Jardines de la Casa Llorenç Villalonga en Binissalem el 27 de junio a las 21.30 horas dentro del ciclo de verano de La Lluna en Vers para presentar Los Versos Sáficos, un proyecto que fusiona su voz única con la poesía atemporal de Safo.

Rels B

Rels B, con su A New Star World Tour 2025, hace parada en la isla el 28 de junio a las 22.00 horas en el Estadio Son Moix. El rapero y productor mallorquín, conocido por su estilo único que fusiona R&B, trap, rap y dancehall, regresa a Palma para demostrar por qué es el artista más destacado en la escena musical urbana y el más escuchado en español en Spotify.

Manuel Carrasco

Manuel Carrasco actuará en Son Fusteret el próximo 5 de julio a las 21.00 horas con su Tour Salvaje, en lo que será uno de los conciertos más esperados de este verano en Mallorca. El artista onubense combinará los temas de su nuevo álbum, Pueblo Salvaje, con los éxitos que lo han convertido en una de las voces más admiradas y queridas del panorama musical español.

Pastora Soler

La cantante sevillana derrochará arte y calidad vocal en Mallorca el próximo 11 de julio, a las 21.00 horas, en el ciclo de conciertos de Es Jardí, que se celebra en el recinto del Mallorca Live Festival.

La artista que nos representó en Eurovisión con gran éxito, llega a Calvià con un espectáculo lleno de emoción y pasión. Con su inconfundible estilo que fusiona flamenco, copla y pop, interpretará los grandes éxitos de su carrera y las canciones más recientes de su repertorio.

Reaggeton Beach Festival Mallorca

Una nueva edición del Reggaeton Beach Festival regresa a la isla en julio y esta vez se celebrará en Palma, los días 12 y 13 de julio en Son Fusteret, con un total de 15 artistas sobre el escenario.

Dani Fernández

Uno de los artistas más destacados del momento aterriza el 12 de julio a las 22.00 horas en Mallorca dentro del ciclo de conciertos de Es Jardí, en el recinto del Mallorca Live Festival.

Sus canciones se sitúan entre las más radiadas de nuestro país y muchas se han convertido en himnos para el público. Ha vuelto a fulminar récords con Todo Cambia, Criminal y Me Has Invitado a Bailar, los adelantos de su último trabajo, La Jauría.

Marc Anthony

Marc Anthony volverá a hacer bailar a Mallorca el 16 de julio en el ciclo Es Jardí, a partir de las 22.00 horas, en el que sin duda será uno de los conciertos más vibrantes del verano.

De origen puertorriqueño, es el artista de salsa que más ha vendido de todos los tiempos, un verdadero embajador de la música latina y una de las figuras musicales más influyentes de su tiempo.

Bomba Estéreo

El 26 de julio a las 20.00 horas Es Jardí se contagiará con los ritmos tropicales y la energía electrizante de Bomba Estéreo, la banda colombiana liderada por Li Saumet que fusiona el folclore caribeño con beats electrónicos.

El grupo promete un viaje sensorial a través de canciones que son auténticos himnos generacionales, como Soy yo o To my love, además de su exitosa colaboración con Bad Bunny, Ojitos Lindos.

Antonio Orozco

Antonio Orozco celebra 25 años de carrera en Mallorca con un concierto inolvidable el próximo 25 de julio a las 22.00 horas en Alcúdia, en la Avinguda Príncep d’Espanya. El artista catalán, con más de 25 años en la música, hará parada en esta localidad del norte de la isla con La Gira de mi vida, un recorrido que abarca 25 conciertos en 25 ciudades para conmemorar su trayectoria.

Los Secretos

El viernes 1 de agosto el Port Adriano Music Festival recibirá a una de las bandas más emblemáticas del pop-rock español: Los Secretos. El concierto dará comienzo a las 22.00 horas y los asistentes disfrutarán de un repertorio lleno de clásicos que han marcado generaciones.

Leiva

El cantante madrileño actuará el 9 de agosto a las 22.00 horas en el recinto de Son Fusteret como parte de su gira Tour Gigante 2025, una gira que promete ser uno de los grandes acontecimientos musicales del próximo año.

Leiva, conocido por su inconfundible estilo y su gran talento como compositor, se ha consolidado como una referencia del rock en español con una enorme capacidad para conectar con el público.

Alejandro Fernández

El cantante mexicano Alejandro Fernández actuará en Mallorca el próximo 10 de agosto a las 19.00 horas, en el ciclo de conciertos veraniegos que organiza Es Jardí en Calvià. El Potrillo ofrecerá un espectáculo repleto de éxitos que incluirá toda su discografía, incluyendo un homenaje a su padre, el legendario cantante ya fallecido Vicente Fernández. El artista, además, estará acompañado por una gran banda de músicos y mariachis.

Mikel Izal

El jueves 14 de agosto, el escenario de Calvià del ciclo Es Jardí será testigo a las 22.00 horas de un evento único. Mikel Izal, conocido por liderar durante más de una década la banda IZAL, se presenta en solitario con su aclamado proyecto discográfico El Miedo y El Paraíso.

Carl Cox

Los amantes de la música electrónica no pueden perderse el próximo 15 de agosto, a las 16.00 horas, en Son Fusteret, la actuación del legendario DJ y productor Carl Cox, conocido como el rey del techno.

Con más de cuatro décadas de exitosa carrera y siendo uno de los DJ residentes más importantes y prestigiosos de Ibiza, Cox pondrá a todos a bailar sin parar con una sesión inolvidable.

Bonnie Tyler

La veterana cantante galesa actúa en Port Adriano el 16 de agosto a las 22.00 horas. Bonnie Tyler visita el Port Adriano Music Festival (PAM) para celebrar sus 50 años de carrera musical con un concierto lleno de temas memorables y que se han convertido en auténticos himnos. Con su inconfundible voz rasgada, interpretará clásicos como Total Eclipse of the Heart, It’s a Heartache, Holding Out for a Hero y Bitterblue.

Duncan Dhu

La banda liderada por Mikel Erentxun y Diego Vasallo hará parada en Mallorca en el ciclo de conciertos de Es Jardí, en Calvià, el 22 de agosto a las 22.00 horas, como parte de la gira por su 40º aniversario.

Mikel Erentxun estará acompañado por una banda de lujo integrada por Rubén Caballero (guitarra), Mikel Azpiroz (teclados), Fernando Neira (bajo) y Karlos Arancegi (batería).

Beret

El cantante sevillano ofrecerá un concierto el 23 de agosto, en el ciclo de conciertos de Es Jardí, a las 22.00 horas, en el que repasará sus temas más conocidos y sus últimas novedades. Con una mezcla única de pop urbano y reggae, y unas letras cargadas de sentimiento, Beret ha conquistado a miles de personas de toda la geografía española.

Arde Bogotá

La banda cartagenera, formada en 2017, ofrece un concierto en el recinto de Son Fusteret el próximo 23 de agosto a las 21.30 horas. Su estilo inconfundible y sus arrolladores directos han hecho de Arde Bogotá un grupo imprescindible en el panorama musical actual.

Con Antonio García (voz y guitarra), Dani Sánchez (guitarra), Pepe Esteban (bajo) y José Ángel Mercader (batería), la banda recala en Palma en el marco de su Gira 2025.

Amaral y Maria Hein

Amaral actuará en Felanitx el próximo 26 de agosto, a las 22.30 horas, para presentar su gira Dolce Vita Tour. Se trata de un concierto en el Parc Municipal de Sa Torre, como parte de las celebraciones del centenario de las fiestas patronales de San Agustín.

El dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre ofrecerá un repertorio donde alternará sus grandes éxitos y los nuevos temas de Dolce Vita, fusionando pop, rock y folk. Con más de 20 años de carrera y millones de discos vendidos, Amaral es una de las bandas más influyentes y queridas de España.

El concierto, que arrancará a las 20.30 horas, contará también con la actuación de Maria Hein, prometiendo una velada inolvidable.

Lori Meyers, L. A.

Las fiestas patronales de San Agustín en Felanitx serán testigos el próximo 29 de agosto, a partir de las 19.30 horas, de un concierto estelar que reunirá a Lori Meyers, L.A., La Mujer de Verde, DJ Free Nipples y DJ Sor Estiércol en el Parc Municipal de Sa Torre.

Ara Malikian

El violinista Ara Malikian regresa a Palma con su nueva gira, Intruso World Tour, el próximo 13 de septiembre en el Trui Teatre a las 21.00 horas. Malikian invita al público a sumergirse en un viaje personal y artístico que explora la búsqueda de identidad y pertenencia.

Ana Belén

Una de las voces más reconocibles y queridas de nuestro país actuará en el Auditórium de Palma el próximo 4 de octubre a las 21.00 horas. Ana Belén vuelve a los escenarios con su nueva gira Más D Ana, en la que repasará sus grandes éxitos e incluirá algunas canciones nuevas.

Raphael

Esta indiscutible leyenda de la música española actuará en el Auditórium de Palma por partida doble, los días 24 y 25 de octubre, a las 21.00 horas, con su aclamada gira Raphaelísimo, donde repasará sus grandes éxitos y presentará su último trabajo, escrito y producido por Pablo López.