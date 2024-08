Es Jardí cierra su segunda edición a lo grande con Viva Suecia, Bresh, Ana Mena y Children of the 80’s

Es Jardí cierra su segunda edición a lo grande esta semana con Viva Suecia, Bresh, Ana Mena y Children of the 80’s con New Limit. Desde este miércoles sonará la música con el esperado concierto de Viva Suecia (28 agosto), la segunda fecha de Bresh (29 agosto), la actuación de Ana Mena (30 agosto) y el gran cierre con Children of the 80’s y New Limit (31 agosto).

El directo infalible de Viva Suecia

Lo pudo vivir el público en primera persona en Mallorca Live Festival 2023: Viva Suecia es la nueva gran banda de la escena alternativa en España. Rafa Val (voz y guitarra), Alberto Cantúa (guitarra), Jess Fabric (bajo) y Fernando Campillo (batería) forman uno de los nombres más importantes del rock independiente nacional, confirmado por su cuarto álbum, El amor de la clase que sea (2022), con colaboraciones de Leiva y Dani Fernández. Le siguió en 2023 una edición especial con la participación de las voces de Valeria Castro o Rozalén. Nuevos himnos instantáneos que han aumentado su espléndido arsenal de éxitos que se podrán disfrutar de cerca este miércoles 28 de agosto.

Viva Suecia visita Es Jardí para mostrar que es en el directo donde sus canciones alcanzan su máxima expresión. Contundencia melódica, arreglos majestuosos y épica guitarrera acompañan a la impresionante voz de Rafa Val, más protagonista que nunca en su último cancionero. Sus conciertos se convierten así en un desbordante ejercicio de amor por la música y el rock de una banda en absoluto estado de gracia.

Segunda fecha y ‘sold out’ para Bresh

Una de las fiestas del momento se ha instalado definitivamente en Mallorca. Bresh, «la fiesta más linda del mundo», celebra su segunda fecha de este verano en Es Jardí este jueves 29 de agosto y, de nuevo, lo hará con sold out, es decir, todo vendido.

El ‘Bellodrama’ de Ana Mena

Una de las artistas pop del momento llega a Es Jardí. La joven malagueña Ana Mena hará bailar y emocionarse a Mallorca el viernes 30 de agosto en la presentación de su último trabajo Bellodrama (2023), que incluye éxitos como Las 12 (junto a Belinda), Un clásico o Me he pillao x ti, junto a Natalia Lacunza.

Cantante y actriz, desde muy niña Ana empezó a destacar en el mundo del espectáculo, participando en series y talent shows y debutó en la gran pantalla bajo la dirección de Pedro Almodóvar en La piel que habito (2011). En 2016 comenzó a despuntar en la música, consiguiendo el premio a Artista Revelación en Los 40 Music Awards y dando el pistoletazo de salida a una carrera meteórica con su debut, Index (2018).

Ha colaborado con artistas de la talla de Becky G, De La Ghetto, CNCO, Descemer Bueno, Fred de Palma, Omar Montes, Deorro, Rocco Hunt, Dellafuente, Emilia, Nio García, Reik, etc. Más premios, reconocimientos como un Disco de oro por Bellodrama y un éxito que ha cruzado fronteras extendiéndose por Europa (Italia, Francia, Suiza) y Latinoamérica la han posicionado como una de las artistas femeninas más importantes e imprescindibles de la nueva escena musical española.

‘Closing party’ con Children of the 80’s y New Limit

Es Jardí cerrará su segunda edición el sábado 31 de agosto y lo hará de nuevo de la mano de Children of the 80’s, que traerá a New Limit, banda nacional de eurodance y una de las pioneras del movimiento del bakalao durante los años 90 en España.

El talento balear en Es Jardí

Durante todo el ciclo, diferentes artistas, bandas y DJ locales han sido protagonistas en el Escenario Bienvenida del recinto. En esta última semana, le llegará el turno al pop-rock electrónico de Vënkman y la sesión de Syntonique el miércoles 28 de agosto y el personal pop del artista multidisciplinar Baaldo y DJ Day-N el viernes 30 de agosto.