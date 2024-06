Ana Mena, en shock tras el último discurso de Aitana: «Flipo con lo que leo»

Pocos eventos han sonado tanto como el discurso feminista de Aitana Ocaña en la entrega de premios de una conocida revista de moda. Lo que comenzó como una noche para celebrar su éxito rápidamente se transformó en un poderoso alegato a favor de la igualdad que no dejó a nadie indiferente. Entre los muchos rostros que han salido en defensa y apoyo de Aitana destaca Ana Mena, quien ha asegurado que su compañera ha puesto de manifiesto un problema que afecta a bastantes mujeres.

Aitana, la talentosa cantante que todos conocimos en ‘Operación Triunfo’ hace siete años, ha recorrido un largo camino desde entonces. Ha evolucionado no solo como artista, también como persona. De hecho ha desarrollando una gran conciencia sobre las injusticias que la rodean. Esta madurez quedó patente durante su última intervención pública.

La novia de Sebastián Yatra aprovechó que el foco estaba puesto en ella para romper con la tradición de discursos breves y generales. Optó por mandar un mensaje profundo y conmovedor dedicado a su madre Belén y a todas las mujeres que le han ayudado a seguir adelante.

«La Aitana de 2024 empieza a hablar, a compartir lo aprendido en tres años, a contarse y a contar con todas», afirmó durante su intervención. Después resaltó la importancia de los consejos que ha recibido por parte de las mujeres de su vida. Dentro de este grupo Ana Mena ocupa un papel importante, por eso ha salido en defensa de su compañera.

Las palabras de Ana Mena sobre Aitana

Ana Mena no tardó en expresar su respaldo a Aitana. En los Premios Cadena 100 en Bilbao, aseguró que muchas mujeres se han visto en la misma situación que Ocaña. Ella no es la única que ha notado desigualdad o que ha recibido comentarios ofensivos. «Nos ha pasado a todas, sobre todo en las redes sociales. Flipo cuando leo cosas, sobre todo en Twitter.», comentó la intérprete.

Ana tiene claro que Aitana está en lo cierto y quiere que el público tome consciencia del problema. «Todos detrás de una pantalla somos muy valientes y a veces me encuentro con comentarios muy crueles y se nos señala más a las mujeres. No entiendo muy bien el por qué».

Considera que el paso que ha dado su compañera es necesario e insiste en que solamente hay una forma de acabar con el machismo: denunciándolo. «Aplaudo absolutamente el discurso de Aitana, que fue maravilloso desde el principio hasta el fin», ha valorado Ana Mena, que también ha destacado el valor añadido que suponen estos gestos. «Creo que todas estamos dejando una buena señal en este panorama musical. Creo que cada una tenemos nuestra personalidad, pisando muy fuerte y es muy guay que cada vez haya más mujeres reivindicando y teniendo ese mensaje que yo creo que es tan necesario».

Los otros apoyos de Aitana

El discurso de Aitana también llamó la atención de políticos y otras figuras públicas. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, elogiaron públicamente a la catalana por su valentía y compromiso con la sociedad. Montero subrayó que el feminismo está transformando el mundo, permitiendo a las mujeres ser libres y decidir sobre sus propias vidas​.

Aitana utilizó su plataforma no solo para hablar desde su experiencia personal, también para abordar estadísticas preocupantes sobre el feminismo entre los jóvenes. Señaló que casi el 50% de las chicas entre 18 y 24 años no se consideran feministas y un porcentaje similar de chicos cree que la igualdad discrimina a los hombres. Este dato refuerza su argumento de que la igualdad legal no siempre se traduce en igualdad real.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de αitana (@aitanax)

La respuesta a este discurso ha sido abrumadora. Muchas mujeres en la industria del entretenimiento han compartido sus propias experiencias y han expresado su apoyo a Aitana. Ana Mena, por su parte, destacó las dificultades que enfrentan las mujeres en las redes sociales, sobre todo aquellas que tienen un trabajo público.

Tanto Aitana como Ana se han enfrentado a comentarios muy poco generosos que no representan a la mayoría, pero que sí hacen mucho ruido. Por eso es importante silenciarlos cuanto antes.

«Cuando una mujer reclama su crédito como autora en solitario o con más gente puedes estar segura de que le van a preguntar, ¿seguro que la has hecho tú o solo has puesto el nombre? La gran suerte de las mujeres es que nos tenemos las unas a las otras», declaró la artista catalana durante su famoso alegato, fechado el 4 de junio.

Ana Mena está en shock, pero su reacción demuestra que Aitana no está equivocada y que ha pulsado la tecla correcta.