‘La paella dels dijous’, con Llum Barrera, una comedia de risa fácil de principio a fin

La nueva gerencia del Teatro Principal de Palma ha querido rescatar en esta nueva etapa una de las tradiciones de la casa en el pasado, o sea, la comedia de humor y sin mayores ambiciones. El primer aviso nos llegó el pasado 30 de noviembre con Casa Calores, una producción de la Sala Beckett que en realidad no participa del todo en los ingredientes propios de la comedia de humor, puesto que estaba en su raíz argumental el tratamiento generacional de una manera ciertamente reflexiva, algo ajeno por completo a lo que se precisa en una sitcom, que no es otra cosa que la inmediatez en el gag. Al menos nos sirvió para ver en escena a Jordi Boixaderas y Rosa Renom.

Esta vez, con La paella dels dijous, sí que han dado en el clavo y además con el acierto de cambiar la protagonista principal eligiendo a Llum Barrera para interpretar a Mercè, en lugar de Lluïsa Castell, que es quien estrenó la obra el año pasado en Barcelona. El resto del equipo es el mismo y dando las réplicas, una pareja de jóvenes (Jordi Andújar y Núria Cuyàs) preparados de sobra para encarnar a los hiperventilados hermanos Guifré y Lia en una disparatada sucesión de malentendidos que hacen de La paella del dijous una comedia de risa fácil de principio a fin. Eso siempre se agradece.

El principal atractivo de Llum Barrera es que hablamos de una actriz muy conocida y apreciada por el público de Mallorca y esa cercanía es la clave para transformar los constantes equívocos en sonoras carcajadas. La obra es original de Cristina Clemente, autora teatral, directora y guionista de TV3, de dilatada trayectoria, premiada por la crítica de Barcelona -al estrenar el año 2009 Volem anar al Tibidabo- y de quien vimos hace poco Andrea Pixelada, una coproducción de Teatro Kamikaze, la Sala Beckett y Teatro Principal de Palma. Por cierto, en la dirección se estrena Muguet Franc.

El título de esta comedia hace referencia a la reunión familiar, cada jueves, para comer una simple paella, solo que esta vez la paella es de marisco, así que algo no cuadra y entonces, comienza el rosario de malentendidos. El cuadro final, los tres cantando Dijous paella, una rumba grabada en 2006 por Xavier Capdevila y Francesc Ribera, no deja de ser una boutade propia de este tipo de comedias de situación, aunque el guiño hacia la canción es del todo evidente y entonces no sabemos si fue antes el huevo o la gallina.

Ahora queda por ver otra de las apuestas de la nueva gerencia del Principal acercando a su escenario un clásico de la literatura universal por Navidad: El malat imaginari, una producción propia a partir del texto de Molière y con el valor añadido de contar en el reparto con Rodo Gener y Salvador Oliva, dos elementos capitales en la evolución de La Impaciència.