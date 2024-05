Osasuna-Mallorca: a cerrar hoy la permanencia en Primera

El Mallorca juega hoy en Pamplona con un objetivo claro: dejar cerrada la permanencia en Primera División. Con una victoria en El Sadar se acabaron las especulaciones, pero puede que también sirvan el empate o incluso la derrota, aunque en esos dos últimos casos habría que esperar al resultado del Sevilla-Cádiz que se disputa mañana. Aguirre viaja a Navarra con dos bajas sensibles, las de Valjent y Muriqi, en ambos casos por acumulación de amonestaciones.

Los delanteros del filial y del juvenil Pau Mascaró y Álex Woiski son las dos principales novedades de una convocatoria que forman 24 futbolistas. Gio se perfila como el sustituto de Valjent, mientras que en la media punta Morlanes podría ocupar la plaza de Muriqi, aunque Sergi Darder también tiene opciones. En principio Larin será el único delantero de un Mallorca que tiene claro que va a salir a por todas.

«El equipo se liberó con la victoria, que ha influido en nuestro estado de ánimo, pero no por mucho tiempo porque hoy ya hay tensión, viajamos, mañana hay partido… Nos quedan tres partidos y nuestra obligación es intentar ganarlos», aseguró ayer Aguirre, que admitió que «dependemos de nosotros. Bueno, miento. Pueden ganar 10-0/8-0 y nosotros perder… pero virtualmente, al haber una diferencia de goles tan grande, es poco probable que en dos partidos hagas una diferencia de 13 goles. Es verdad que dependemos de nosotros mismos y haré énfasis en eso porque son 90 minutos y cerramos el objetivo».

El mexicano aseguró que le gustaría conseguir por segunda vez la permanencia en el campo de Osasuna porque «viví cuatro años fantásticos ahí. Conservo mucha gente querida y es una casa que me cae bien. Evidentemente iré a ganar, pero antes y después del partido es un lugar en el que me siento como en casa. Fue el destino lo de salvarnos en 2022 y espero que sea así otra vez». Osasuna, tal y como anticipó OKBALEARES, es uno de los equipos que le han hecho una oferta a Aguirre para la próxima temporada.

Osasuna llega al partido con ausencias importantes. Son baja para el encuentro David García y Kike Barja por lesión e Ibáñez por sanción. Regresan a la citación Moncayola, tras cumplir la sanción, y Unai García, Moi Gómez y Budimir al superar sus respectivas lesiones. Entran en la convocatoria los jugadores de Osasuna Promesas Stamatakis, Svensson y J. More. El equipo no se juega más que el honor y la posibilidad de escalar algunos puestos en la clasificación. Vienen, eso sí, de hacer un gran encuentro en San Mamés ante un Athletic que les empató en el minuto 96 y con toda seguridad que no darán facilidades.

Pita Hernández Maeso, que ha dirigido al Mallorca ante Granada (3-2), Valencia (1-1) y Girona (1-0). Es uno de los debutantes en Primera esta temporada, pero está sacando el curso con buena nota. En el VAR estará Jaime Latre.

Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera, Rubén Peña, Catena, Herrando, Mojica, Moncayola, Iker Muñoz, Aimar, Rubén García, Arnaiz y Raúl García de Haro.

Mallorca: Rajkovic, Nacho Vidal, Gio, Raíllo, Copete, Lato, Antonio Sánchez, Samú Costa, Morlanes, Dani Rodríguez y Larin.

Árbitros: Hernández Maeso (campo) y Jaime Latre (VAR)

Estadio: El Sadar, 19.30 horas.