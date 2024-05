Javier Aguirre: «Nos quitamos un peso de encima ante Las Palmas»

«Nos quitamos un peso de encima ante Las Palmas», ha dicho hoy Javier Aguirre en la rueda de prensa previa al partido que disputará mañana el Mallorca en Pamplona ante Osasuna, y en el que puede lograr matemáticamente la permanencia con una victoria, sin tener que esperar al resultado del Cádiz en Sevilla. «Queremos acabar lo más alto posible. En Pamplona nos salvamos en 2022 y espero que sea así otra vez», dijo el entrenador mexicano.

«El equipo se liberó con la victoria, que ha influido en nuestro estado de ánimo, pero no por mucho tiempo porque hoy ya hay tensión, viajamos, mañana hay partido… Nos quedan tres partidos y nuestra obligación es intentar ganarlos», aseguró Aguirre, que admitió que «dependemos de nosotros. Bueno, miento. Pueden ganar 10-0/8-0 y nosotros perder… pero virtualmente, al haber una diferencia de goles tan grande, es poco probable que en dos partidos hagas una diferencia de 13 goles. Es verdad que dependemos de nosotros mismos y haré énfasis en eso porque son 90 minutos y cerramos el objetivo».

Aguirre lamentó la ausencia de Valjent y Muriqi por tarjetas, pero puso especial énfasis en la del kosovar «porque estaba acabando bien la temporada. Está recuperando su estado físico y venía bien. Desafortunadamente recibió una amarilla absurda, no por él sino por el juego porque era una zona alejada, pero son las cosas del fútbol. Tenemos a Abdón y a Larin. Veremos si juegan juntos o uno de ellos. Es una baja sensible, pero estamos otros 23 jugadores». En este sentido, Aguirre anunció la convocatoria del delantero del filial Pau Mascaró y del juvenil Alex Woitski, que podría debutar con el primer equipo.

Sobre la racha de Osasuna, que lleva un punto sumado en las cinco últimas jornadas, dijo que «una vez certificas la permanencia y ves que no llegas a Europa, entras en una especie de limbo. Puedo entender esta racha de no victorias, pero son profesionales. Contra el Athletic fue Osasuna de toda la vida. Jugaron muy bien al fútbol. Mañana van a competir muy bien. Jagoba merece mis respetos. Desde que ascendió no ha parado de hacer mejor al equipo. Si es candidato para venir aquí, sería bienvenido porque es muy buen técnico».

Finalmente aseguró que le gustaría conseguir por segunda vez la permanencia en el campo de Osasuna porque «viví cuatro años fantásticos ahí. Conservo mucha gente querida y es una casa que me cae bien. Evidentemente iré a ganar, pero antes y después del partido es un lugar en el que me siento como en casa. Fue el destino lo de salvarnos en 2022 y espero que sea así otra vez». Osasuna, tal y como anticipó OKBALEARES, es uno de los equipos que le han hecho una oferta a Aguirre para la próxima temporada.