Ordenan el desalojo forzoso de un hotel abierto y con turistas en Ibiza

Una comitiva judicial escoltada por la Guardia Civil, ha ejecutado este martes el desalojo forzoso de un hotel del municipio de Sant Josep, en Ibiza, y obligado a evacuar a las 19 personas, entre huéspedes y trabajadores, que se alojaban en este establecimiento de 26 habitaciones.

El lanzamiento, ordenado por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ibiza, ha comenzado a las 10.00 horas y se ha prolongado hasta 12.00 horas, cuando el propietario pudo volver a tomar posesión del hotel Casa Victoria.

De los 19 huéspedes, 15 eran turistas y trabajadores desplazados a la isla durante el invierno, alojados en algún caso desde hace semanas, y otros cuatro eran empleados del establecimiento, informa Efe.

Françoise Majoux, una turista francesa, procedente de París y de visita por primera vez en la isla con su marido y su hija, llegó el día anterior y pensaba quedarse en el hotel hasta el viernes.

«La policía nos despertó esta mañana para echarnos», ha explicado, tras preguntar, «¿Sabéis dónde puedo conseguir otro hotel?».

El desalojo es el resultado de un enfrentamiento judicial que se remonta a principios de 2019, cuando la propiedad del complejo hotelero descubrió que sus inquilinos, con los que en 2017 había firmado un contrato de alquiler durante 10 años, estaban subarrendando el hotel a terceros, «cobrando cinco veces más y sin comunicarlo a la propiedad», según informó la representación legal del propietario, el despacho Las Ciencias Abogados, de Valencia.

El abogado de la propiedad, Jesús Crespo, ha recordado este martes en declaraciones a la prensa en Ibiza, que en 2019 se solicitó la resolución y extinción contractual, y que las apelaciones han demorado el procedimiento hasta que el juzgado ha decretado «por fin» la fecha para el lanzamiento.

«Se les ofreció abandonar voluntariamente las instalaciones hasta el pasado 16 de febrero, cosa que no se ha realizado», ha apuntado.

Desde que hace cinco años se inició el procedimiento judicial, los inquilinos han dejado de abonar las rentas, «cuantías elevadas» que se reclamarán en próximas acciones judiciales, ha asegurado Crespo.

A su llegada, la comitiva judicial se ha encontrado con un grupo de hombres que se han identificado como «amigos» de los inquilinos del hotel, aunque no han impedido su acceso. La comitiva, junto a la Guardia Civil, a los abogados y a los actuales administradores, han recorrido durante dos horas las habitaciones para desalojar las que estaban ocupadas, cuyos huéspedes abandonaban el hotel con sorpresa y visible malestar.

Hacia mediodía, el representante legal ha anunciado la recuperación del inmueble y se ha mostrado «muy satisfecho de que se haya desarrollado con total normalidad».

Crespo ha indicado que a pesar de que los inquilinos han intentado hasta el día anterior «suspender» el lanzamiento «con los mismos argumentos jurídicos», no lo han logrado.

También ha explicado que los huéspedes no estaban avisados «porque la empresa de gestión hotelera» no les había comunicado el desalojo. Ha agregado que durante la visita por las habitaciones, han encontrado al hotel «en un estado que no corresponde a la categoría del establecimiento», que se promociona como cuatro estrellas.

En cuanto a las reservas para los próximos días, ha señalado que el desalojo ya se había comunicado a los mayoristas y que algunos «cerraron ventas, otros no». En esta línea, ha añadido que comunicarán la ejecución del desalojo para que las reservas «se cancelen a la mayor brevedad posible y los turistas estén informados».

El abogado también ha explicado que a los huéspedes desalojados se les ha derivado a los mayoristas con los que contrataron las estancias y que la propiedad, que «es una familia hotelera, va a recuperar la actividad».