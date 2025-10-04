Los Optimist, Snipe y Ok Dinghy se suman a la Regata Audax Marina

Las clases Optimist y Ok Dinghy se han sumado al Trofeo Audax Marina que ha celebrado su segunda jornada de competición hoy en la Bahía de Palma. El viento ha soplado con algo menos de intensidad que ayer pero los participantes han podido completar entre tres y cuatro mangas con unas buenas condiciones.

La explanada del Real Club Náutico de Palma se ha llenado esta mañana de embarcaciones de Optimist. La elevada cifra de participación, con 120 regatistas en esta categoría, ha obligado a la flota a navegar dividida en dos grupos. En el Azul, el mejor ha sido Dani Capa (CN s’Estanyol) que ha ganado en las tres pruebas realizadas, mientras que en el grupo Oro, Jan Palou (RCN Palma) se ha llevado el triunfo en dos de los tres parciales.

El duelo entre estos jóvenes, dos de los mejores especialistas de la clase a nivel nacional, promete ser muy emocionante y se resolverá mañana en la jornada final de esta Regata Audax Marina.

Asier Jáudenes (CN s’Arenal) y Diego Coronado (CMSAP) se han situado al frente de la clase 420, que hoy ha exprimido al máximo las buenas condiciones de la Bahía de Palma y ha navegado cuatro regatas. A sólo dos puntos de los líderes están Neus Fernández y Martina Gomila (CN s’Arenal), que ocupan la segunda plaza, y la tripulación formada por Sean Sadler y Fermín Jaume (CN s’Arenal), que eran líderes el primer día, ha caído hasta el tercer puesto. En todo caso, las diferencias entre los primeros son mínimas y la competición, que es Trofeo Illes Balears en esta categoría, se mantiene al rojo vivo.

El sueco Thomas Franzen ha sido el claro dominador en Ok Dinghy al imponerse en las tres mangas completadas. Tan solo el mallorquín Javier Estarellas ha podido seguir su estela y se ha situado en segunda posición con cuatro puntos de desventaja.

La clase Snipe tiene también unos claros favoritos, pues Gabriel Manresa y Helena Bezzina (CM Molinar) han sumado tres victorias en las tres mangas completadas.

En ILCA 4 se han podido llevar a cabo tres regatas más, con lo que ha entrado en juego el descarte. Toni Truyols (Club Nàutic Sa Ràpita) se mantiene al frente de la categoría masculina con seis puntos, mientras que en la femenina se ha puesto en cabeza Francisca Puig (RCN Palma).

Mañana domingo se pondrá punto y final al Trofeo Audax Marina organizado por el Real Club Náutico de Palma y que en esta edición ha reunido a 284 embarcaciones en el agua.