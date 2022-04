El ciclista belga Olivier Godfroid se convirtió en el brillante ganador en categoría masculina de la Mallorca 312. Invirtió 9 horas y un minuto en cubrir la distancia de 312 kilómetros, a un fantástico promedio superior a los 35 kms/h. La holandesa Joke van Wijk, con 10 horas y 35 minutos, fue la vencedora en categoría femenina.

8.000 ciclistas participaron en la prueba, que podía recorrerse en tres distancias diferentes: 167, 225 o 312 kilómetros. Los corredores salieron desde la playa de Muro a las 6.30 de la madrugada y el alemán Anton Albretch fue el primero en llegar a meta tras cubrir la distancia corta. Albretch invirtió 4h.27m.37s. en los 167 kilómetros, a casi 39 kms/h de promedio.

Muchas grandes glorias del ciclismo mundial optaron por la distancia corta, como Miguel Indurain, ganador de cinco Tour de Francia, el irlandés Sean Kelly, que reside habitualmente en Mallorca y que a sus 65 años ofrece itinerarios guiados por las rutas de la isla, o el italiano Ivan Basso, que acaba de retirarse, y que tras cruzar la meta declaró que “He disfrutado muchísimo, los paisajes son espectaculares y el ambiente es increíble».

Pero sin duda la foto más buscada fue un año más la de Miguel Indurain. El navarro participó en la distancia de 167 kilómetros, que cubrió sin problemas, y derrochó simpatía y amabilidad a su llegada a meta, prestándose a fotografiarse con todos los que se lo solicitaron.

La Mallorca 312, eso sí, provocó serias retenciones en las carreteras del norte de la isla, ya que muchas de ellas fueron cerradas durante horas a fin de favorecer el recorrido de los ciclistas.