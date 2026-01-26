Oleada masiva de mensajes falsos en Baleares: la estafa del paquete retenido que está provocando el caos

Las Islas Baleares están registrando un incremento preocupante de estafas de paquetes y fraudes de envíos, afectando tanto a residentes como a turistas. Este tipo de fraude digital se presenta generalmente mediante mensajes de SMS, WhatsApp o correos electrónicos que simulan provenir de empresas de mensajería conocidas como Correos, SEUR, DHL, UPS o Amazon. Los mensajes informan sobre supuestos problemas con un envío, indicando que falta información de entrega o que el paquete ha quedado retenido hasta que el usuario realice una acción urgente.

Estos mensajes incluyen enlaces que parecen legítimos y conducen a páginas web falsas donde se solicitan datos personales, bancarios o pagos por tarifas de gestión. Este método, conocido como smishing o phishing vía SMS, se aprovecha del aumento de envíos durante temporadas de compras o rebajas, cuando los ciudadanos esperan recibir paquetes en sus domicilios.

Desde el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional insisten una vez más en la proliferación de todo tipo de estafa y recuerdan a los ciudadanos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera que las empresas de mensajería nunca solicitan información personal ni pagos a través de SMS o correos electrónicos no verificados. Por ese motivo, recomiendan no caer en este tipo de engaños.

Las estafas de envíos se han vuelto más sofisticadas, utilizando logos auténticos y textos convincentes, con el objetivo de robar información personal y bancaria para realizar operaciones no autorizadas. Las autoridades recomiendan eliminar cualquier mensaje sospechoso y no acceder a los enlaces incluidos en los avisos falsos.

En Baleares, y especialmente en Mallorca, los fraudes de envíos han sido detectados con frecuencia. Algunos residentes han llegado a ser víctimas al acceder a enlaces maliciosos, lo que evidencia la alta rentabilidad que consiguen los ciberdelincuentes. Las mismas fuentes policiales consultadas por OKBALEARES, apuntan que el número de denuncias relacionadas con estafas por internet oscila entre 5 y 10 diarias.

El aumento de estos fraudes se vincula directamente con la expansión del comercio electrónico y la dependencia de los ciudadanos en los servicios de mensajería, factores que los estafadores aprovechan para hacer sus mensajes más convincentes y difíciles de identificar.

Para protegerse de las estafas de paquetes y fraudes de envíos en Baleares, los expertos aconsejan no hacer clic en enlaces de mensajes no solicitados, verificar el estado de los paquetes únicamente a través de las webs o apps oficiales de las empresas de mensajería, comunicarse solo por canales oficiales si hay dudas sobre un envío y reportar los fraudes a la Policía o al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). La información, la prudencia y la verificación directa son las herramientas más efectivas para evitar convertirse en víctima de fraudes de envíos en Baleares.