Las vacaciones de fin de año en Ibiza del ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer, han levantado una tremenda polémica en su país. El responsable de organizar el retorno a las aulas tras las fiestas de Navidad impartió las órdenes a la comunicad educativa sobre el nuevo protocolo de salud desde Ibiza y a través de una entrevista sin libre acceso.

La realidad es que el regreso a las aulas en Francia fue caótico con gran confusión para los docentes, padres y alumnos. El diario Mediapart reveló el lunes que el ministro de Educación de Emmanuel Macron estaba en Ibiza cuando concedió la entrevista para explicar las medidas anticovid en las escuelas, unas medidas que los profesores tuvieron que aprender la noche anterior al reinicio del curso escolar.

Entre la comunidad educativa había una gran confusión sobre cómo sería el retorno a las aulas y el ministro de Educación decidió dar las órdenes oportunas el domingo 2 de enero en una entrevista publicada a las cinco de la tarde en Le Parisien. Al día siguiente se reiniciaban las clases.

El rotativo no desveló entonces que la entrevista se había realizado en Ibiza y de hecho ilustró la misma con una fotografía de Blanquer en el Ministerio de Educación. Era una fotografía que se había hecho en noviembre.

El nuevo protocolo anunciado por el ministro de Educación desde la isla pitiusa establece que en caso de registrarse un positivo en un aula, los niños debían hacerse tres test en cinco días y dar negativo en todos ellos para poder ir a clase. Este protocolo fue modificado posteriormente hasta cuatro veces, lo que motivó la indignación y protesta de los docentes.

La imagen de Blanquer empezó a tambalear desde que los profesores convocaron protestas por los continuos cambios del protocolo sanitario y la falta de medios materiales y humanos para garantizar las clases en plena ola de la variante ómicron del covid-19. Los padres y los estudiantes también se enfurecieron por las nuevas normas, criticadas por su divulgación tardía y su complejidad.

Por su parte, el portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, defendió al ministro de Educación, asegurando que no había infringido las normas del Ejecutivo. “Las reglas establecidas por el Gobierno con respecto a las vacaciones son que tienes que estar localizable en todo momento, en tu tarea. No hay razón para pensar que este no fue el caso de Jean-Michel Blanquer”, dijo Attal a la cadena de televisión CNews.

Ahora que la posición de Blanquer se ha debilitado por las revelaciones de Mediapart, varios sindicatos de profesores, asociaciones de estudiantes de secundaria y una federación de padres de familia lanzaron una nueva convocatoria para salir a la calle y manifestarse el próximo 20 de enero.

“Inevitablemente, esto ampliará aún más la brecha que ya existe entre el ministro y su personal”, lamentó Guislaine David, portavoz de SNUipp-FSU, sindicato de maestros y maestras de primaria, durante una entrevista con la cadena France Info. “Realmente hay un desfase aquí entre lo que representa Ibiza y lo que los compañeros vivían a diario en vísperas del inicio de las clases”, concluyó.