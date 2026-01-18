Dos okupas que viven de manera ilegal en la antigua y abandonada cárcel de Palma protagonizaron un grave suceso de violencia durante la madrugada del pasado sábado, cuando desvalijaron y saquearon un vehículo que se encontraba estacionado en el parking público situado frente al Ocimax. Además del robo, los individuos agredieron brutalmente a un vecino de la zona que les recriminó su comportamiento delictivo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas de la mañana, cuando los dos individuos se desplazaron hasta el aparcamiento de tierra y procedieron a sustraer los cuatro neumáticos del coche. En un primer momento, los okupas actuaron convencidos de que nadie estaba presenciando el robo. Sin embargo, un residente de la zona los sorprendió in fraganti y no dudó en reprocharles la acción vandálica.

Lejos de desistir o huir del lugar, los dos okupas reaccionaron de forma extremadamente violenta. Según se ha podido saber, comenzaron a golpear al vecino utilizando una llave inglesa, propinándole varios golpes en la cabeza de manera reiterada. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas heridas y quedó visiblemente ensangrentada.

Tras finalizar la paliza, los agresores abandonaron al vecino tendido en el suelo y se marcharon del lugar llevándose consigo los neumáticos sustraídos del vehículo. Según ha podido saber OKBALEARES, varios testigos presenciales observaron cómo los dos vándalos se introducían posteriormente en el recinto de la antigua cárcel de Palma.

Este inmueble, abandonado desde hace años, se ha convertido en un foco de delincuencia, peleas, incendios, okupación y consumo de drogas, una situación que genera una gran preocupación y desesperación entre los vecinos de la zona.

Tanto la víctima de la agresión como el propietario del vehículo afectado han presentado la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación para tratar de localizar y detener a los responsables por un presunto delito de robo con violencia.