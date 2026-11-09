El nuevo delegado del Gobierno entra en campaña y se lanza a hacer oposición a Prohens nada más acceder al cargo

Tomó posesión de su cargo como nuevo delegado del Gobierno en Baleares el pasado martes. El sábado lanzó su primer ataque contra la presidenta de Govern, Marga Prohens. Pere Joan Pons entra en campaña electoral disparando contra la política migratoria del Partido Popular.

«Marga Prohens mezcla migración y seguridad. Un discurso de una demagoga de manual. Hoy vuelve a exhibir su sometimiento a los postulados de la ultraderecha y una irresponsabilidad impropia de la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares», ha escrito Pere Joan Pons pocas horas después de la intervención de Prohens en materia de seguridad.

Con esta reacción, el nuevo delegado del Gobierno en Baleares deja claro que no mantendrá una posición neutra a nivel político desde su cargo de presentación del gobierno de Pedro Sánchez en las islas. Cumplirá lo que le han encargado: atacar a Prohens siempre que le sea posible, y con inmediatez. Apenas habían pasado unas horas de las palabras de Prohens y Pere Joan Pons ya había replicado a través de su cuenta oficial de X.

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, clausuró este sábado en Inca el Foro de Seguridad organizado por los populares y ha afirmado que «frente al buenismo de Sánchez, el PP de Feijóo pondrá orden y garantizará la seguridad en las calles», al tiempo que ha defendido la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos graves.

«Los ciudadanos no merecen tener miedo. Merecen poder caminar tranquilos por sus barrios y municipios, a cualquier hora, sin temor a sufrir robos, agresiones o situaciones de violencia», ha afirmado, según ha recogido la formación en un comunicado.

Prohens ha advertido de la creciente preocupación de los vecinos, comerciantes y familias por la inseguridad. «Frente al buenismo de la izquierda, nosotros lo tenemos claro: la única manera de garantizar la seguridad es con más presencia policial, más medios y leyes que protejan a las víctimas y no a los delincuentes», ha defendido.

La presidenta popular ha reivindicado la gestión del Govern para reforzar las plantillas de las policías locales, destacando que esta legislatura finalizará con 659 nuevos agentes, de los cuales 334 ya se han incorporado, 223 han superado el último proceso selectivo y otros 98 corresponden al proceso unificado.

Asimismo, ha destacado la puesta en marcha del futuro Distrito de Seguridad, que albergará la Escuela Balear de Seguridad Pública y permitirá formar a 200 nuevos policías locales cada año.

«Mientras nosotros cumplimos y ponemos más policías en las calles, el Gobierno de Sánchez mantiene 500 vacantes de Policía Nacional y otras 500 de Guardia Civil en Baleares. Es absolutamente inaceptable que nuestras islas sufran esta falta de efectivos, especialmente en plena crisis migratoria», ha denunciado.

En este sentido, Prohens ha defendido las propuestas de Alberto Núñez Feijóo para recuperar la seguridad, entre ellas una ley efectiva contra la multirreincidencia, el endurecimiento de las penas para los agresores sexuales reincidentes, medidas contra la violencia callejera y planes específicos contra el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

«Ya está bien de que se detenga a quien roba o agrede a nuestros mayores o a nuestros jóvenes y ese mismo día vuelva tranquilamente a la calle. Necesitamos orden, mano dura contra la delincuencia y un presidente que garantice la seguridad de todos los españoles», ha asegurado.

La presidenta también ha defendido la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos graves o reincidan, dejando claro que «no se puede criminalizar a todo un colectivo, pero tampoco se puede permitir que quienes vienen a delinquir se crean impunes».