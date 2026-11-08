La Policía Nacional detiene a diez menores en centros de acogida de Ceuta por protagonizar reyertas y agredir a cuatro trabajadores

La Policía Nacional ha detenido a diez menores, siete de ellos mujeres, durante este domingo en varios centros de acogida de Ceuta por protagonizar varias reyertas en las que han resultado heridos cuatro trabajadores al intentar mediar en las peleas. Según ha informado el Gobierno de la ciudad autónoma, los detenidos ya han sido trasladados a dependencias policiales.

El Gobierno de Ceuta ha comunicado que desde las horas de la madrugada de este domingo se han producido peleas entre internados residentes en varios centros de acogida. El primer enfrentamiento tuvo lugar en el centro «Victoria», en el cual los agentes han detenido a siete jóvenes, todas mujeres, tras protagonizar una pelea cuyo motivo aún se desconoce. Las chicas han lanzado sillas, mesas y enseres, lo que ha provocado la intervención de efectivos policiales ante el aviso del personal de seguridad. En este enfrentamiento, dos trabajadores han resultado heridos.

El segundo enfrentamiento se produjo en el centro «Paraíso», donde un vigilante de seguridad y una auxiliar también resultaron heridos. En esta pelea, la Policía ha detenido a tres varones. En las dependencias policiales se instruirán las diligencias para determinar los motivos de las peleas, según ha informado el Gobierno ceutí.

Fuentes policiales han indicado a OKDIARIO que estos incidentes han sido provocados por la fuerte tensión que se vive en estos centros de acogida debido a la saturación, la cual podría estar dificultando la convivencia entre los menores, además por la presencia de algunos perfiles conflictivos.