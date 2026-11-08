La presidenta del Govern, Marga Prohens, redobla y dispara la contratación de policías locales en Baleares, mientras Pedro Sánchez tiene 1.000 plazas vacantes de Policía Nacional y Guardia Civil, lo que agrava aún más las consecuencias negativas que en materia de seguridad ciudadana está teniendo la avalancha migratoria alentada por los constantes efectos llamada del Gobierno central.

La presidenta finalizará la legislatura con 659 nuevos agentes, superando en 130 los 529 que incorporó la ex presidenta del Govern Francina Armengol, que en mayo de 2023, a las puertas de las pasadas elecciones autonómicas, donde los ciudadanos de Baleares con sus votos en las urnas la pusieron de patitas en la calle, afirmaba que el número de agentes incorporados por ella era una cifra histórica.

«Es todo un éxito, esto no había pasado nunca en la historia de las Islas Baleares», manifestaba entonces la presidenta Armengol, algo que ya no podrá decir sin mentir, dado que Prohens la ha superado y no por un agente o dos más, sino por nada menos que en un 20% de más plantilla.

La presidenta popular en el reciente Foro de Seguridad celebrado por el PP en la localidad de Inca, municipio natal de Armengol y uno de los pocos de Baleares donde los socialistas aún gobiernan, reivindicaba la gestión del Govern para reforzar las plantillas de las policías locales, destacando que esta legislatura finalizará con 659 nuevos agentes, de los cuales 334 ya se han incorporado, 223 han superado el último proceso selectivo y otros 98 corresponden al proceso unificado.

Asimismo, destacaba la puesta en marcha del futuro Distrito de Seguridad, que albergará la Escuela Balear de Seguridad Pública y permitirá formar a 200 nuevos policías locales cada año.

Ubicado en el antiguo acuartelamiento militar de Son Banya en Palma, estará en marcha en 2028 e integrará, además de la citada Escuela Balear de Seguridad Pública, la Dirección General de Emergencias y la nueva sede del centro del 112. Con una inversión prevista de 24 millones de euros y una extensión de aproximadamente 40.000 metros cuadrados, permitirá además dar formación anual a nuevos policías locales, bomberos y personal de emergencias.

Por ello, Prohens resaltaba en este foro de los populares que «mientras nosotros cumplimos y ponemos más policías en las calles, el Gobierno de Sánchez mantiene 500 vacantes de Policía Nacional y otras 500 de Guardia Civil en Baleares. Es absolutamente inaceptable que nuestras islas sufran esta falta de efectivos, especialmente en plena crisis migratoria».

Y es que no hay que olvidar, como apuntaba el candidato del PP al Congreso por Baleares, José Vicente Marí Bosó, que desde que gobierna Sánchez, los delitos en Baleares han aumentado un 15%, pasando de 73.600 en 2018 a 84.600 en 2025, mientras que la población solo ha crecido un 5,19%.

Sindicatos como Jucil vienen denunciando que las avalanchas de pateras se suceden a Baleares «y nuestras plantillas son insuficientes. Urge el trabajo en origen que frene las llegadas y medidas que hagan atractivo el destino en Baleares para completar plantillas». Pues ni una cosa ni otra, en los ocho años que Sánchez lleva en la Moncloa.