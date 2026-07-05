Nueva ola de calor en Baleares por altas temperaturas desde este domingo: como mínimo 37º C

Nueva ola de calor en Baleares por altas temperaturas desde este domingo: como mínimo se alcanzarán los 37º C. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan importantes ascensos térmicos en la mitad norte peninsular. Por ello, parte de Mallorca también estará este domingo y lunes en aviso amarillo por calor, con valores máximos que podrían alcanzar en algunos puntos los 37ºC.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), al mediodía del domingo y hasta las 19.00 horas se activará el aviso amarillo en el interior y sur de Mallorca, donde se esperan temperaturas de 37 ºC.

El lunes, también entre las 12.00 y las 19.00 horas, el aviso amarillo se extiende al norte y nordeste de Mallorca, donde se pueden registrar máximas de 36 ºC, y a Ibiza y Formentera, también con máximas de 36 ºC.

En el interior y sur de Mallorca las máximas podrían llegar a los 37 ºC.

Ante altas temperaturas, el 112 aconseja buscar la sombra, cubrirse la cabeza, vestir ropa ligera, beber mucha agua, comer ligero, cerrar las persianas y ventanas durante las horas de más calor y ponerse siempre protección solar.

También recomienda evitar el ejercicio físico durante las horas de máxima insolación (entre las 12.00 y las 16.00 horas), evitar las bebidas alcohólicas y la cafeína, así como no dejar menores, personas mayores ni animales dentro del coche con las ventanas cerradas.

En la península, el periodo de ola de calor con ascensos térmicos en la mitad norte peninsular, más importantes, se padecerá en litorales cantábricos, si bien se espera una pequeña tregua sobre litorales de las Rías Baixas.

Para este domingo, se espera alcanzar los 38-40 °C en el valle del Miño, 37-39 °C en el interior de La Coruña, 39-41 °C en el cuadrante suroccidental, alcanzando los 42 °C en los valles fluviales, los 37-39 °C en la meseta sur, los 38-40 °C en el valle del Ebro y depresiones del nordeste y los 35 y 37 °C en Baleares.

El lunes 6 se espera que sea el día álgido del periodo, con nuevos ascensos térmicos en el Cantábrico oriental, que se extenderán en menor magnitud al valle del Ebro, Comunidad Valenciana, mientras que en el oeste de Galicia esperamos la entrada del flujo marino que hará descender las temperaturas que en Baleares se mantendrán entre los 36-38 °C.