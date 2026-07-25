El ‘Bribón’ del Real Club Náutico de Sanxenxo conquista su quinto título Europeo consecutivo

El Bribón volvió a hacer historia al proclamarse campeón de Europa de la clase 6 Metros este viernes en el lago Lemán y conquistar el quinto título continental de su palmarés, reafirmándose como uno de los grandes referentes internacionales de la clase.

Con este triunfo, el Bribón amplía un palmarés excepcional, en el que figuran ya cinco Campeonatos de Europa, logrados en dos ocasiones en Sanxenxo, una en Francia, otra en Portugal y este último en Suiza. Además, el equipo prolonga su dominio internacional tras llegar a Ginebra como vigente campeón del mundo y de Europa, confirmando su extraordinario momento deportivo frente a una flota formada por 50 embarcaciones de 14 naciones.

A lo largo de las seis jornadas de competición, el equipo español volvió a demostrar una gran regularidad en uno de los campos de regatas más exigentes del circuito internacional. Las cambiantes condiciones del lago Lemán pusieron a prueba a toda la flota, pero la experiencia de la tripulación y el excelente trabajo de McDonald y Abascal a la caña permitieron al Bribón mantenerse en la lucha por las primeras posiciones hasta certificar el triunfo en la jornada final.

El Campeonato de Europa también confirmó el excelente nivel de la vela española gracias a la actuación del Titia, de Mauricio Sánchez-Bella, que finalizó en la novena posición de la clasificación general. El vigente subcampeón del mundo se mantuvo durante buena parte del campeonato en la lucha por el podio, demostrando nuevamente su capacidad para competir frente a los mejores equipos internacionales de la clase.

El equipo de Mauricio Sánchez-Bella, que llegaba al lago Lemán como vigente vencedor del Trofeo Xacobeo y subcampeón del mundo, confirmó su consolidación entre los grandes referentes internacionales de los 6 Metros.

Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y director deportivo del Bribón, puso en valor la dimensión del proyecto y el trabajo desarrollado durante más de una década: «Este es un proyecto que nació hace once años con la ilusión de devolver al Bribon a la primera línea internacional de la clase 6 Metros. Hoy, mirar atrás y ver que hemos conseguido cinco Campeonatos de Europa y cuatro Campeonatos del Mundo es motivo de un enorme orgullo para todos los que han formado parte de este equipo. Nada de esto habría sido posible sin el compromiso del Rey don Juan Carlos, de toda la tripulación y de un grupo humano que ha trabajado siempre con la misma pasión y el mismo nivel de exigencia”.

Campos también destacó el papel que desempeña la flota del Real Club Náutico de Sanxenxo en el panorama internacional: “Más allá del éxito del Bribon, creo que hay que poner en valor el extraordinario momento que vive la flota de 6 Metros del Real Club Náutico de Sanxenxo. El Titia ha vuelto a demostrar durante todo el campeonato que tenía nivel para luchar por el podio. Entre ambos proyectos llevamos años situando el nombre de Sanxenxo, de Galicia y de España entre los mejores del mundo, y eso es algo de lo que todos debemos sentirnos muy orgullosos”.

La presencia del Bribón y el Titia volvió a situar al Real Club Náutico de Sanxenxo y a la vela española entre las grandes potencias internacionales de la clase. Los dos equipos firmaron un destacado Campeonato de Europa y confirmaron el excelente momento que atraviesa la flota española de 6 Metros.

Con este quinto Campeonato de Europa, el Bribón sigue engrandeciendo una trayectoria única en la vela internacional. El proyecto dirigido por Pedro Campos, con el Rey don Juan Carlos como patrón del equipo, continúa escribiendo algunas de las páginas más brillantes de la historia de la clase 6 Metros y consolida al Real Club Náutico de Sanxenxo como uno de los grandes referentes mundiales de esta histórica categoría.