El número 3 del PP balear, Sebastià Sagreras, ha salido en defensa de la presidenta del partido, Marga Prohens, ante las críticas de Vox a su presencia en el concierto del grupo de rock vinculado al independentismo Antònia Font. El portavoz de Vox, Jorge Campos, había señalado la «incoherencia» de Prohens, al asistir al concierto de Antònia Font que ponían fin a las fiestas patronales de Palma.

Este grupo musical se caracteriza por su proximidad al independentismo, su apoyo al golpista Carles Puigdemont y por participar en un concierto de apoyo al rapero Valtònyc, condenado por enaltecimiento del terrorismo, injurias al Rey y amenazas de muerte precisamente contra Jorge Campos.

Campos había escrito en Twitter el siguiente mensaje: «Sobre gustos musicales no hay nada escrito, pero publicitar a un grupo progolpista regado con 341.000 euros por el gobierno socialista, del que, en teoría, eres la oposición… Iba a decir que es incoherente, pero tratándose del PP, no lo es».

La respuesta de Sebastià Sagreras al mensaje de Jorge Campos, escrito en mallorquín, ha sido el siguiente: «Lo que te perds, Jorge, si no t’agraden només perquè canten amb sa nostra llengua… No siguis tancat, s’Univers és una festa!» («Lo que te pierdes, Jorge, si no te gustan sólo porque cantan en nuestra… No seas cerrado, ¡el Universo es una fiesta!»).

Sebastià Sagreras es hombre de la máxima confianza, y amigo, de Marga Prohens y en la tarde de este lunes se ha apresurado en salir a defender a presidenta del partido frente a las críticas del portavoz de Vox.

Como ha publicado OKDIARIO, la presidenta del PP de Baleares asistió el pasado 28 de enero al concierto de Antònia Font a pesar de la polémica que rodeaba al evento por el disparatado coste que supuso esta actuación para el Ayuntamiento de Palma: pagó 341.000 euros al valorar el caché del grupo musical muy por encima del precio de mercado y por encima de cantantes más conocidos como Malú, Rozalén o Raphael.

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Palma no cuestionó en ningún momento este dispendio de dinero público en una actuación de un grupo musical afín al pacto de izquierdas. Además, la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, se jactó en las redes sociales de haber asistido al polémico concierto.

Para este año de elecciones, el Consistorio palmesano de izquierdas que preside el socialista José Hila ya había doblado el presupuesto de los conciertos argumentando que «la gente tiene ganas de pasarlo bien». Destinó 1,1 millones de euros para 19 actuaciones musicales, que es el doble de lo gastado en 2020. En los años 2021 y 2022 no hubo conciertos debido a la pandemia. Del presupuesto total de 1,1 millones de euros para veinte actuaciones musicales, una tercera parte se fueron al concierto de Antònia Font, una cantidad que los promotores musicales consideraron «totalmente desorbitada».