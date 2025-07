El aviso de Mario Picazo que pone los pelos de punta a media España

Mario Picazo pone los pelos de punta a media España con este aviso que realmente nadie hubiera esperado. Estamos ante una situación que puede acabar siendo la que nos afecte de lleno con la mirada puesta a una serie de cambios que, sin duda alguna, puede acabar siendo clave en todos los sentidos. Tenemos que estar especialmente preparados para ver llegar un destacado aviso que puede afectarnos de lleno, este experto no duda en lanzar una importante alerta.

Media España se pone en alerta

Tal y como nos explica desde el canal de El Tiempo, Mario Picazo: «Lo confirman los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): las olas de calor en España se han triplicado desde los años 80 y duran más días. No es casualidad, sino un patrón coherente con el calentamiento global. Solo entre 2001 y 2020 se han registrado unas 24 olas de calor, es decir, más de una por año, y en algunos años incluso varias. Antes de los 80, duraban entre 3 y 4 días; hoy es frecuente que superen los 6 o 7 días, y algunas, como las de 2015 o 2022, se prolongaron más de 15 días en distintas regiones».

Siguiendo con sus verdades incómodas sobre el calor del verano: «España se calienta más rápido que la media mundial. Desde comienzos del siglo XX, la temperatura media ha subido 1,7 ºC en la Península y Baleares, frente a los +1,2 ºC globales. Andalucía, especialmente el valle del Guadalquivir, es una de las zonas más afectadas. Aquí el aumento medio desde los años 70 supera los +1,7 ºC, y los días con máximas por encima de 45 ºC son cada vez más frecuentes. Córdoba y Sevilla encabezan la lista. Las temperaturas récord, antes excepcionales, ahora son habituales. Córdoba alcanzó 47,6 ºC en agosto de 2021, récord nacional. Y no es un caso aislado: los récords caen uno tras otro. También aumentan los récords nocturnos: noches tropicales, ecuatoriales o tórridas con mínimas por encima de 30 ºC, como se ha registrado en Almería, Málaga o Murcia. Aunque el clima varía de forma natural, el ritmo y la magnitud del calentamiento actual no tienen precedentes en milenios. Está directamente relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático natural es muy distinto al antropogénico. La actividad solar o las erupciones volcánicas han tenido un efecto menor o incluso ligeramente refrigerante en este periodo, por lo que no explican el aumento actual de temperaturas».

La ciencia no deja lugar a dudas sobre lo que está pasando: «Los informes del IPCC y los estudios revisados por pares indican sin ambigüedades que el aumento de fenómenos extremos, como el calor en España, es consecuencia directa del cambio climático causado por el ser humano. El IPCC estima que temperaturas que hace unas décadas solo se daban una vez cada 50 años, ahora ocurren varias veces por década. Eventos como las olas de calor de 2022 habrían sido virtualmente imposibles sin el cambio climático antropogénico. El calor excesivo ya afecta a cultivos como el olivo, la vid o los cítricos, fundamentales en la economía española. Las pérdidas por calor y sequía son crecientes. Solo en 2022, con temperaturas extremas y una sequía histórica, el sector agroalimentario español perdió más de 8.000 millones de euros, según organizaciones agrarias. Cifras similares se repitieron en 2005, 2012 y 2017».