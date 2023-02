La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, se jacta en las redes sociales de haber asistido el pasado 28 de enero al concierto de Antònia Font, un grupo musical vinculado al movimiento independentista, que defiende la imposición del catalán, canta sólo en catalán y participa en actos y conciertos a favor del rapero Valtònyc, condenado por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo, injurias al Rey y amenazas. Es también un conjunto musical vinculado al golpista Carles Puigdemont. El líder independentista catalán colocó en su candidatura al Parlamento Europeo a la persona que da nombre al grupo musical, la filóloga Antònia Font.

Prohens asistió al concierto en compañía de su marido, el secretario general del PP en Palma, Javi Bonet. Publicó diversas fotos en las redes sociales presumiendo de su asistencia al concierto y exaltando la actuación del grupo musical que ponía fin a las fiestas patronales de San Sebastián.

Era además un concierto rodeado por la polémica desde el primer momento por su disparatado coste, 340.000 euros que ha pagado el Ayuntamiento de Palma. Este gran dispendio para un solo concierto había sido criticado duramente por el grupo municipal del PP en la capital balear.

Amb calor rabiosa o amb fred de neu i aigua… elles i @Antonia_Font: el meu satèl.lit que fa voltes en línea recta.

🫶🫶 pic.twitter.com/sEUdXHGlGA — Marga Prohens (@MargaProhens) January 28, 2023

La contratación de Antònia Font para que ofreciera un concierto gratuito ha sido el gran capricho en año electoral del pacto de izquierdas que gobierna en el Consistorio palmesano y que forman PSOE, los independentistas de Més y Podemos.

Debido a la polémica por el despilfarro del Ayuntamiento en este concierto y sobre todo a los posicionamientos políticos del grupo Antònia Font, ha sorprendido entre los militantes y algunos dirigentes del PP la asistencia al concierto de la líder del partido en Baleares y más aún el hecho de que e jactara de ello en las redes sociales.

El entusiasmo de Marga Prohens con el concierto de Antònia Font ha sido sólo un episodio que ha acentuado las dudas sobre el compromiso de la líder del PP con los principios de su partido. Además, esta semana pasada ha llamado la atención el silencio de Prohens sobre la decisión el Govern de Armengol de imponer el catalán a los médicos y enfermeras a pesar del grave déficit de sanitarios que sufre Baleares.

En este aspecto, la única reacción de la líder del PP balear ha sido ofrecer los votos de su partido al PSOE de Armengol con la finalidad de blindar el catalán como mérito para que los médicos y enfermeras puedan acceder a una plaza en la sanidad pública de Baleares.

En el seno del PP, sobre todo en la militancia pero también en algunos dirigentes, cunde la opinión de que el primer partido de la oposición no se ha mostrado lo contundente que sería preciso en este tema, dado que el problema no es blindar el conocimiento del catalán como mérito a los médicos y enfermeras, sino garantizar la sanidad pública de las Islas por encima de cualquier otra consideración y no marginar en ningún caso el español.

Sobre la ambigüedad del PP en el tema de la lengua y la educación se han sucedido varios episodios en el Parlament durante los dos últimos años y aquí hay que recordar que por lo general la formación que lidera Marga Prohens ha votado en contra o se ha abstenido en las diversas propuestas presentadas por Vox preferentemente, y también por Ciudadanos, sobre garantizar la libre elección de lengua en la enseñanza o sobre la defensa de las modalidades insulares frente al catalán estándar.

El PP de Marga Prohens tampoco se ha mostrado beligerante ante la imposición del catalán en todos los centros públicos de Baleares. No ha alzado la voz ante el incumplimiento de las diversas sentencias del Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la obligatoriedad de ofrecer al menos el 25% de las clases en español.