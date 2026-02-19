La niña violada por un hombre que se ofreció a ayudarla con los deberes de inglés: «Me quedé paralizada»

Un hombre acusado de violar a una niña de tan sólo 13 años de edad con la que contactó a través de redes sociales para ayudarla con los deberes de inglés ha asegurado ha asegurado este jueves durante el juicio que las relaciones sexuales que mantuvieron siempre fueron consentidas y ha atribuido la denuncia a la influencia de la madre, que desconocía la supuesta relación entre ambos. «No ha habido una sola vez que la haya forzado», ha indicado.

Por su parte, la menor de edad ha negado en todo momento que mantuviera una relación sentimental con el procesado, destacando que simplemente eran amigos. Además, ha explicado con detalle lo que ocurrió en el día de la supuesta agresión sexual mientras hacían los deberes del colegio juntos. «Estábamos en el sofá y se me abalanzó. Me quedé paralizada», ha afirmado ante el juez.

Según el escrito de acusación, todo empezó en agosto del año 2021, momento en el que el varón contactó con la víctima a través de una conocida red social, pese a tener total conocimiento de su edad. Meses más tarde, en mayo de 2022, ya con la confianza de la niña ganada, el hombre dio un paso más grande en su acercamiento a la menor y le propuso ayudarla con sus deberes de inglés en su domicilio, ubicado en la ciudad de Palma.

La niña aceptó inocentemente la invitación y acudió a la vivienda del acusado, donde realizó los trabajos escolares con total normalidad y sin que sucediera ningún tipo de problema. Sin embargo, la pesadilla llegó instantes después de haber hecho los deberes, cuando el hombre comenzó a someter la niña a tocamientos de carácter sexual para terminar violándola.