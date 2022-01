La familia paterna de la niña de dos años desaparecida en Inca, N.B.R, ha denunciado que la madre secuestró a la menor. En una publicación en Facebook, el abuelo ha detallado que la progenitora no la entregó cuando debía y que nadie sabía dónde estaba. La búsqueda seguía en marcha hasta que esta mañana la asociación SOS Desaparecidos ha informado de que quedaba desactivada y confirmaba que era un secuestro.

Por el momento no ha trascendido información del lugar en el que han encontrado a la menor. La niña fue vista por última vez en Inca, pero la familia había recibido información de que ahora estaba en Nápoles. No obstante, el abuelo paterno ha pedido cautela. «Hasta que no la veamos no nos creemos nada, se han dicho tantas mentiras», ha escrito en Facebook.

Cabe recordar que este no es el primer caso de menores secuestrados por sus madres. Uno de los más conocidos es el de Juana Rivas. La juez dijo sobre ella que «no era merecedora del indulto» y tachó de «falaz que defendiera a sus hijos». Incluso afirmo que había dado muestras de «una predisposición a infringir normas», por lo que podía reincidir. Rivas se llevó a sus hijos sin consentimiento del padre, al que acusó de ser un abusador a pesar de que nunca había sido condenado.

Otro caso reciente ha sido el de Jorge Ortiz Saldaña e Izan Ortiz Saldaña, gemelos de seis años que su llevó su madre. Contra esta pesaba una orden de busca y captura, mientras que a los menores se les da como desaparecidos, aunque estaban con ella. El padre de los niños, José Manuel Ortiz, explicó a OKDIARIO que «todo comenzó con la separación hace año y medio».