Ni Las Ventas ni la Maestranza: ésta es la plaza de toros que celebra una corrida matutina con tapas

Ni Las Ventas ni la Maestranza. Los aficionados a los toros podrán disfrutar dentro de unos días de una corrida especial parecida a un partido de fútbol. El festejo estará dividido en dos partes con un intermedio que servirá como descanso en el que los asistentes serán obsequiados con tapas y bocadillos elaborados por restaurantes locales.

La histórica temporada taurina de 2025 cerrará con esta corrida que tendrá lugar este domingo 7 de diciembre en la plaza de La Monumental, ubicada en el pueblo mallorquín de Muro. Unas fechas atípicas para un festejo en el que los aficionados tendrán que ir abrigados para hacer frente al frío.

Los mallorquines ya abarrotaron esta plaza de toros el pasado 14 de septiembre un una jornada histórica en la que La Monumental reabrió sus puertas tras ocho años estando abandonada. La afición balear no falló a su cita y el coso registró un llenazo absoluto en los tendidos.

Para esta ocasión, la empresa Balears Cambio de Tercio ha anunciado dos carteles, uno para el turno de mañana, que arrancará a las 11:30 horas, y otro que arrancará tras el descanso. En el primer turno se contará con los matadores Manolo Sánchez y Javier Blanc.

También tendrán la oportunidad de lucirse los novilleros Félix San Román y el mallorquín Gabriel Pericás. La función matutina la cerrarán Adolfo Suárez Illana y Francisco D’Agostino, hijo del socio mayoritario de la empresa Balears Cambio de Tercio.

El segundo turno correrá a cargo de Javier Conde, que ya participó en la corrida del pasado mes de septiembre, y el mallorquín Jesús López, junto a los novilleros Juan Toscano y los mallorquines Juan de Palma y Rafael Arrom.

Para la ocasión se ha seleccionado el ganado de Enrique Ponce, Samuel Flores, Cayetano Muñoz, Monte la Ermita y 45.50, la ganadería propiedad de Francisco D’Agostino.

Venta de entradas

Las entradas se pueden conseguir online en la web www.balearscambiodetercio.com o en las taquillas de la plaza (de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas) y puntos de venta repartidos por Mallorca:

Hay que recordar que la corrida del pasado 14 de septiembre en Muro contó otra vez con la presencia de menores de edad gracias a que PP y Vox pusieron fin a la prohibición que impuso durante ocho años del Gobierno de izquierdas que presidía Francina Armengol con los independentistas de Més y Podemos.

La afición taurina de Mallorca ya conoce para 2026 una corrida de toros en Inca prevista para el 9 de noviembre, que contará con una programación más amplia y de máximo nivel.

«La decisión responde al firme compromiso de la organización con la afición de la isla: ofrecer el mejor producto taurino posible, con la contratación de toros de primera línea y un cartel de figuras a la altura de la expectación generada», explicó Balears Cambio de Tercio en un comunicado.