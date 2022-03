El Palma Futsal tiene nuevo cierre. El club presentó hoy a Neguinho como nuevo futbolista del conjunto mallorquín en el que posó, por primera vez, con la camiseta verde. Neguinho se mostró contento, pero sobre todo con muchas ganas de ofrecer su mejor versión para alcanzar metas a las que el club aún no ha podido llegar: “Voy a dar lo mejor de mí, como siempre he hecho en todas las temporadas anteriores en otros equipos, voy a trabajar mucho para jugar a un alto nivel y, si Dios quiere, llegar a finales y ser campeón. No me gusta perder, ni un partido ni un entreno, y voy a luchar para quedar entre los cuatro primeros y ser campeón. Voy a intentar ayudar al equipo de la mejor forma, haciendo de ala, cierre o pívot, lo que sea para ayudar”, declaraba el brasileño.

El cierre hace escasos días que llegó a la isla, pero a pesar de ello asegura que “las sensaciones al llegar han sido muy buenas porque hay muchos brasileños. Higor me ha ayudado mucho. La adaptación está siendo buena, todos los jugadores me están ayudando mucho, Vadillo y Tirado también y desde que llegue está siendo maravilloso”. Aún así, Neguinho llega de la liga brasileña y necesita un período de adaptación, tanto al club como al ambiente. Es por ello por lo que el nuevo jugador balear remarca que las diferencias entre un país y el otro son que “el fútbol sala aquí en España es muy intenso, aunque creo que no tendré problemas en eso porque en Brasil yo jugaba con intensidad cuando ahí el juego era más parado. Por tanto, creo que no notaré mucho la diferencia de intensidad”.

José Tirado valoró la incorporación de Neguinho a la disciplina del Palma Futsal y afirmó que “esperemos que sean tres años y medio maravillosos y llenos de éxitos”. El director general del club remarcó las grandes cualidades del jugador asegurando que “Neguinho es un jugador que os va a encantar, lo vais a ver, con la edad que tiene es un animal competitivo, no es propio de su edad el nivel competitivo que tiene y esperemos que aquí de mucho más”.