Muriqi, a por los goleadores históricos del Mallorca en Primera

Vedat Muriqi va a por los goleadores históricos del Mallorca en Primera División. Los 14 tantos que lleva en 20 jornadas, con 18 partidos aún por delante, le permiten soñar en destronar a delanteros que parecían inalcanzables. El primero que está a su alcance es el camerunés Samuel Eto’o, autor de 17 dianas en la temporada 2003-04, pero la meta final es extraordinariamente ambiciosa: Dani Güiza y sus 27 goles en el curso 2007-08, una marca que le valió nada menos que el trofeo pichichi.

El 𝐡𝐚𝐭-𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 del pirata 🏴‍☠️ pic.twitter.com/dVndMN4mg6 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 20, 2026

El pirata se puso el sábado ante el Athletic a la altura de Luque, Eto’o y Pandiani, que también acabaron una temporada con 14 dianas. Por delante de él hay ya sólo cuatro jugadores -sin contar los 15 goles del propio Vedat en la temporada 22-23, por supuesto- y es más que factible que, con 18 jornadas por delante, pueda aspirar por lo menos a entrar en un podio que cierra el andaluz Diego Tristán con los 18 tantos marcados en la temporada 99-00.

Sólo una vez en la historia del Mallorca en Primera División uno de sus futbolistas ha superado la cifra de 20 goles en una temporada. Fue Dani Güiza en la campaña 07-08, y ese es el reto definitivo para Muriqi, que está a dos goles de los 50 en la máxima categoría y a seis de Samuel Eto’o, pichichi histórico del club con dianas (hablamos siempre de Primera División, ya que si contamos todas las categorías el indiscutible rey es Joan Morro, con 95 goles.

El Metropolitano será el próximo domingo el primer estadio en el que Muriqi intentará incrementar sus números. Con una diana más iguala su propia marca de 15 goles y con dos la supera. Aunque eso se da por hecho y la única pregunta es saber cuándo sucederá. Quizás esta misma jornada.

Máximos goleadores en Primera

Güiza, 27 goles (07-08) Magdaleno, 19 goles (86-87) Tristán, 18 goles (99-00) Eto’o, 17 goles (03-04) Muriqi, 15 goles /22-23) Muriqi, 14 goles (25-26) * Luque, 14 goles (01-02) Eto’o, 14 goles (02-03) Pandiani, 14 goles (02-03) Budimir, 13 goles (19-20) Amato, 13 goles (97-.98) Domínguez, 13 goles (69-70) Aduriz, 12 goles (09-10) Arango, 12 goles (07-08) Bergara, 12 goles (65-66)