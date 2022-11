«Cuando llegué aquí sabía que ésta era mi última oportunidad. Éste es un sueño del que no quiero despertar». Vedat Muriqi, autor de ocho goles en lo que llevamos de Campeonato, está en una nube y tras el partido ante el Atlético de Madrid dejó un mensaje que ha llenado de ilusión a toda la afición del Mallorca: «Ojalá pueda acabar aquí mi carrera deportiva».

El delantero kosovar, que ha marcado gol en los cinco últimos partidos que ha jugado -aunque desde el primero de esta serie, ante el Elche, hasta el último, ayer, ha habido dos jornadas de sanción-, dijo que en el futuro espera «poder ser considerado un ídolo con la afición», aunque admitió que «aún no estoy a la altura de otros como Eto’o, llevó aquí sólo siete meses».

«Aquí estoy muy feliz y me siento muy querido, noto que la afición me ama muchísimo. Me han dado confianza y estoy intentando responder con todo lo que tengo», agregó Muriqi en un más que correcto castellano, demostrando su enorme facilidad para aprender idiomas. Sobre el partido ante el Atlético admitió que «lo teníamos muy bien preparado y nos ha salido bien, aunque también sabíamos que era un rival muy peligroso». «Nos vamos al parón con mucha tranquilidad», afirmó el kosovar.

El Mallorca, mientras, se prepara para resistir en el mercado de enero la más que segura presión que recibirá por parte de los intermediarios para el traspaso de Muriqi, cuyos ocho goles en la Liga ya han llamado la atención de muchos equipos, tanto en España como fuera. La cláusula de rescisión del delantero kosovar no supera los 40 millones de euros. Es mucho dinero, pero ni mucho menos se trata de una cantidad inasequible para la mayoría de clubes de la Premier o incluso de la Championship».