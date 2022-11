Multitudinaria concentración en Palma contra Pedro Sánchez y Francina Armengol y a favor de los «héroes de La Salle». «España y la libertad no se negocian» fue el lema principal de la concentración convocada por Vox que este domingo ha reunido a cientos de personas en la plaza de Cort de Palma. Era inicialmente una concentración, al igual que las celebradas en diversas ciudades, contra la política de Sánchez y a favor de la unidad, la paz y la libertad pero la de Palma ha derivado en una protesta contra la expulsión de los 30 alumnos de una clase del Colegio La Salle de Palma por haber colocado una bandera de España en el aula como muestra de apoyo a la Selección de fútbol.

Durante esta semana, el líder de Vox en Baleares, Jorge Campos, había anunciado que «Vox saldrá a la calle porque «la nación no se quedará de brazos cruzados en defensa de nuestra unidad, paz y libertad. Una convocatoria abierta a todos los partidos y a toda la sociedad civil que quiera sumarse».

Jorge Campos criticó el apoyo de la presidenta del Ejecutivo autonómico, Francina Armengol, a la intención de Pedro Sánchez de eliminar del Código Penal el delito de sedición. Durante el Pleno de este martes, y a preguntas de Campos, Armengol reiteró su apoyo a Sánchez y aseguró que en el golpe de estado de Cataluña no hubo violencia: «El delito de sedición va contra el orden público, señor Campos, no contra la unidad de España o la Constitución. El delito que va en contra es el de rebelión, que no se pudo aplicar nunca porque no hubo violencia», declaró Armengol.

Por ello Jorge Campos respondió que «Armengol demuestra, al igual que Sánchez, que «no es leal a la Constitución ni a España. Hubo un tiempo en que el PSOE lo fue, pero hoy ha quedado reducido a una banda de paniguados que celebran la destrucción liderada por su jefe Sánchez. Todos ustedes, socialistas, son cómplices de esta fechoría. Si lo apoyan son unos traidores». Añadió que Armengol apoya la eliminación del delito para que «los separatistas puedan repetir el golpe de estado sin consecuencias».

Este sábado, Campos ha manifestado que el Gobierno de Armengol «ha llevado el burdo adoctrinamiento a las aulas sin disimulo alguno. Se permite todo para demonizar a España y a los que se sienten españoles, ahora en algo tan inocuo como el apoyo a la Selección». Otros argumentos que han motivado a Vox para convocar la multitudinaria concentración de este domingo en la plaza de Cort ha sido la imposición del catalán en las aulas de Baleares, la vulneración de los derechos y libertades de las familias y la desprotección de las menores tuteladas.