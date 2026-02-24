Una mujer acude a un taller de Palma para reparar su coche y hace un ‘simpa’ de 1.800 euros

Lo que parecía una cita aparentemente normal para reparar el vehículo acabó convirtiéndose en un simpa memorable. La Policía Local de Palma ha imputado a una mujer por presuntamente haberse llevado su coche de un taller mecánico de la capital balear sin abonar la factura de más de 1.800 euros que debía pagar por la reparación realizada en el establecimiento.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero en un taller mecánico situado en la calle Aragón, donde se produjo una fuerte discusión protagonizada por una mujer, española y de 55 años de edad, que reclamaba las llaves originales de su vehículo al responsable del negocio.

La situación generó momentos de tensión entre ambas partes, ya que el personal del taller insistía en que el coche no podía ser retirado hasta que se saldara la deuda correspondiente a los trabajos efectuados.

Según la investigación, la propietaria había dejado el coche para reparar hacía aproximadamente un mes. Durante ese tiempo, el vehículo permaneció en las instalaciones mientras se llevaban a cabo las labores necesarias. Sin embargo, esa misma mañana la mujer retiró el turismo de la vía pública utilizando una llave de repuesto, sin el consentimiento del taller y sin haber abonado la factura pendiente, que ascendía exactamente a 1.810 euros por la reparación realizada.

Los agentes desplazados al lugar informaron a la mujer de que, al encontrarse el vehículo bajo la custodia legal del taller hasta el pago de la deuda, llevárselo sin autorización podía constituir un delito. Esta circunstancia fue explicada en el mismo lugar de los hechos, dentro de las actuaciones habituales en este tipo de intervenciones.

Tras la intervención policial, la mujer se negó a efectuar el pago, por lo que se informó a los implicados de la elaboración de un informe penal. Finalmente, la Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes y las remitió al Juzgado de Instrucción de Guardia para continuar con el procedimiento judicial.