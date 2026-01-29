Los mitines del aniversario

Ignoro si el presidente del Mallorca y su consejero delegado escriben sus propios discursos o lo hace uno de sus mandados parcial o totalmente redactados de cosecha propia. Ambos, dirigidos a una audiencia previamente seleccionada y gentilmente invitada sin oposición posible, recibidos con el aplauso de cortesía habitual en tales eventos.

¿Cómo confiar en Mr. Andy Kohlberg que promete un nuevo proyecto a diez años más después de no haber cumplido el plazo en el que se comprometió con el primero?. El refundador que refunde, buen refundador será, pero soplar dos velitas 10 sobre una tarta digna de una película ñoña de Disney bajo la coartada de los 110, un uno añadido a la izquierda, que cumplirá el club, no mueve al mallorquinismo ávido de jugadores para confeccionar un equipo sólido, estable y fiable que debía, según ellos, estar siempre en la primera mitad de la clasificación y no en la posición de descenso que ocupa.

Hablando de descensos. El director financiero, apoyado en las imágenes creadas al efecto por el departamento audiovisual, destacó los grandes éxitos logrados a lo largo de estos dos lustros sin la menor mención de los fracasos, como mandan los cánones de cualquier mitin que se precie. Cada uno de los ascensos del 2019 y el 2021 han ido precedidos de sendas pérdidas de categoría, de la final de Copa en La Cartuja de Sevilla mejor no preguntar a los aficionados que se desplazaron ni por el reparto de entradas. Para loar la Supercopa ya tenemos a Dani Rodríguez sujeto a una cláusula de confidencialidad.

Antes de permitir que el accionista principal quiera ponerse en el ojal la flor de una supuesta inversión en le creación del equipo femenino y el filial o el juvenil, alguien debería susurrarle al oído que no queda ni uno de los chavales que ganaron el campeonato de España y que el Mallorca B no juega ni en Segunda Federación y se mide con rivales de regional. Claro que tiene razón al lamentar que en Primera División hay equipos que doblan el presupuesto del Mallorca, si bien la mitad de ellos también lo tienen por debajo. Aun así son los mismos contrincantes que había cuando, con otros dueños y mejores ejecutivos, se mantuvo durante 16 temporadas consecutivas en la División de Honor y en competiciones europeas.

Seguramente por desgracia y hasta podríamos coincidir en que el sistema americano de la NBA sin descensos, aunque con un montón de pasta, es más justo y menos arriesgado. Pero hablamos de fútbol y no valen clubs de negocio, bares, restaurantes, parques, gimnasios, cerchas, pasillos acristalados y luces estroboscópicas, solo el imperio del resultado, lo único que asegura el éxito más allá de la auto complacencia.