El ex jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Baleares y articulista de OKDIARIO Bartolomé del Amor y el periodista Xisco Fuster han plasmado en el libro El Minotauro nunca duerme (Melqart Editorial, 2025) todo un conjunto de relatos acerca de los crímenes que han tenido lugar en Mallorca. Del Amor estuvo al frente de la investigación de esos sucesos y Fuster se ha encargado de darle forma en un concepto parecido a la novela negra.

Instantes antes de la presentación del libro, que tuvo lugar en el salón de actos de La Misericordia, en Palma, Bartolomé del Amor relata a OKDIARIO que lo que va a encontrar el lector del mismo es «el resultado de mucho trabajo» y que «una de los motivaciones del libro es dejar plasmado el esfuerzo de muchos profesionales de la Guardia Civil que por encima incluso de convencionalismos y de horarios, dedicaron un montón de horas al esclarecimiento de los hechos».

Del Amor aprovecha para agradecer la labor del periodista Xisco Fuster, que es quien ha estructurado los relatos, e incide en la necesidad de pedir que El Minotauro nunca duerme sea «indudablemente un reconocimiento a las víctimas porque a la postre lo que aparece en el libro es el drama humano». Y de ahí viene precisamente el título, acerca de lo peor de la condición humana, que se desata y produce lo que produce». Del Amor ahonda en la reflexión del por qué nunca duerme: «Porque vemos que cada día, indudablemente la sociedad es víctima de hechos graves, asesinatos, atracos, violaciones. etc.».

Hablando de la prosa del libro, Bartolomé del Amor relata que el libro es «bastante ameno» y que «el lector podrá recordar lo que en su día leyeron en prensa, pero con detalles que indudablemente les gustarán y verán un poco cómo se materializó todo».

Por su parte, el periodista Xisco Fuster cuenta que el libro trata de los crímenes que el ex jefe de la Policía Judicial de Baleares Bartolomé del Amor dirigió hasta su resolución. «Del Amor, ex comandante de la Guardia Civil que fue jefe de la Policía Judicial durante 14 años, estuvo al frente de los casos más sonados y más importantes de Mallorca», explica Fuster, quien se ha encargado de describir los sucesos con «infinidad de detalles para que la gente comprenda no solamente cómo han sucedido, sino que además también comprendan cuál ha sido el proceso investigativo».

Además, en El Minotauro nunca duerme se incluyen también entrevistas de algunos de los testigos o hermanos de asesinadas e incluso una entrevista a un atracador. Es decir, que ha existido una investigación paralela muy importante para complementar el suceso con un gran relato.

Preguntado acerca de si el lector hallará morbo en el interior del libro, Fuster insiste en que «son detalles para que los lectores puedan sacar sus propias conclusiones», puesto que «lo bonito es exponer los hechos y que la gente pueda comprender un poco mejor cómo funciona todo este proceso investigativo».

Sinopsis

El Minotauro nunca duerme (Melqart Editorial, 2025) son True Crimes o crímenes verdaderos que el periodista Xisco Fuster relata en boca de Bartolomé del Amor, ex jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Baleares, comandante benemérito jubilado y experto en seguridad. Un repaso exhaustivo por los casos uno de los profesionales policiales más respetados y que durante décadas investigó y aclaró crímenes, desmanteló bandas de delincuentes y combatió el narcotráfico.

Los autores

Xisco Fuster (1966, Palma) heredó la sensibilidad por la comunicación de su abuelo, quien fundó Radio Mallorca en 1933. Ha trabajado en prensa, radio y televisión. Inició su carrera frente al micro de los 40 Principales, fundó suplementos para El Día del Mundo y el primer periódico gratuito La Gaceta de Mallorca. Desde su inauguración en 2005 trabajó en redacción noticias de IB3TV hasta 2009.

Bartolomé del Amor, nacido en 1952 en Calasparra (Murcia), es Comandante de la Guardia Civil retirado. Fue Jefe de la Policía Judicial de la Benemérita desde 1998 hasta 2013. Trabajó como director de seguridad en El Corte Inglés. Recientemente ha colaborado con Sky News para un reportaje sobre tráfico de drogas en Ibiza y es articulista de OKDIARIO.

Xisco y Tolo se conocieron hace más de diez años en el curso de un reportaje sobre el robo de cobre de instalaciones públicas.