Vieja y nueva Geopolítica

Hay una “música” en los últimos años, en la geopolítica mundial y especialmente desde la guerra de Ucrania y Gaza que debería preocuparnos y alertarnos. También, bajo mi punto de vista, estamos errando gravemente en la política exterior. Ahora, con la llegada nuevamente de Trump a la Casa Blanca, mucho más, pues Sánchez y Feijóo se han unido en la negligente crítica contra él. Hace unos días, el Secretario de Defensa de los EEUU, Pete Hegseth, señalaba, entre otras cuestiones, no sólo que el ingreso de Ucrania en la OTAN no era factible, sino que las garantías de seguridad en el caso de un acuerdo negociado del fin de la guerra entre Rusia y Ucrania debían ser una responsabilidad de “tropas europeas” y lógicamente no encuadradas bajo el paraguas de la OTAN.

Cuidado con esta advertencia, porque la misma encierra muchas consecuencias, máxime cuando son precisamente ejércitos de la OTAN, entre ellos España, los que están actuando en las naciones fronterizas con Rusia.

Pero, es que además, Trump, a través del Secretario, ha advertido que la presencia del ejército de los EEUU en Europa podría estar llegando a su fin en unos plazos no muy lejanos, y además con respecto a Rusia y Ucrania está dispuesto a cambiar la estrategia que hasta ahora seguía, de resultados aún inciertos. Dicho esto, para enlazar, vamos a otro asunto.

Tradicionalmente, la amenaza geopolítica de España ha sido la zona del Magreb, la cual está compuesta por Argelia, Libia, Mauritania (parte de África occidental), Marruecos, Túnez y Sáhara. De todos ellos, la amenaza más factible, aunque parezca controvertida, es sin lugar a dudas Marruecos. Pese a que las relaciones bilaterales parezcan normales, sus permanentes reivindicaciones de Ceuta y Melilla y sus ampliaciones en el mar territorial alrededor de Canarias, ambicionando sus recursos naturales, constituyen un foco de conflicto indefinido e imprevisible, pero permanente.

Marruecos es precisamente, aliado preferente de EEUU, otorgándole una primordial relación, que se está traduciendo no sólo en el reconocimiento de la soberanía del Sáhara occidental a cambio del reconocimiento de Israel, cuestión absolutamente controvertida e inexplicable de este Gobierno que reconoció lo mismo, haciendo olvido de los acuerdos de la ONU, como potencia colonizadora, y nuestra negligente posición contraria a Israel.

Además, EEUU ha propiciado el reforzamiento militar de Marruecos con la compra de armamento de todo tipo y aviación, gasto que nuestro país vecino ha elevado hasta un 11,2% del gasto público total. Marruecos tiene sus propios enemigos en el Magreb, además del Frente Polisario, pero esa tutela de EEUU le da mucha tranquilidad.

En contraposición, la petición constantemente reiterada por EEUU de que los miembros de la OTAN aumenten el gasto militar cae en el olvido, a excepción de Polonia, Estonia y Letonia, que precisamente son vecinos de Rusia, una amenaza que teóricamente nos parece lejana, pero que no deberíamos olvidar; sin embargo, el enemigo verdadero lo tenemos más cerca.

No discuto que el estado del bienestar en España es primordial, pero primero, no debería bajo ningún concepto continuar esta confrontación con Trump, con EEUU y segundo aumentar significativamente el gasto en defensa unilateralmente sin tener en cuenta en absoluto lo que pueda hacer el resto de los países europeos, no sólo por todo lo reseñado, sino por el aumento de la política de bloques y la alta inestabilidad que se avecina en la geopolítica mundial. “Vaya, eres un autentico gilipollas. Traes una navaja a un tiroteo. ”MARK COLLIE – Harry Heck