La artista Mendia Echeverría se ha proclamado este fin de semana ganadora del XI Premio Vila de Santanyí Francisco Bernareggi de Artes Visuales, con la obra Muséum. El Ayuntamiento de Santanyí ha informado que la Concejalía de Cultura ha hecho oficial, este fin de semana, el nombre del ganador del XI Premio Vila de Santanyí Francisco Bernareggi de Artes Visuales con la inauguración de la exposición de los proyectos finalistas.

Así, el premio ha sido para la artista Mendia Echeverría, con Muséum. La obra galardonada ha obtenido una dotación de 5.000 euros, y pasará a formar parte de la colección municipal de arte contemporáneo.

Además, el jurado ha acordado otorgar un Accésit a la propuesta de Laura Marte, titulada Arxiu Kellys, dotado con un premio de 600 euros.

En esta edición del premio se han recibido 40 solicitudes, que han sido revisadas por un jurado calificador formado por Anna Maria Guasch Ferrer, catedrática de Historia del Arte Contemporáneo de la Universitat de Barcelona; Sema D’Acosta, comisario independiente, crítico de arte, investigador y docente; Imma Prieto, actual directora de la Fundació Tàpies y anterior directora de Es Baluard; y el artista Rafel Bestard.

Además de Mendia Echeverría y Laura Marte, los otros finalistas han sido Nauzet Mayor con Llegar al fallo, Marina Planas con Felices Vacaciones, Llorenç Ugas Dubreuil con Potencial de incertidumbre, Mika Murakami con La bella y la bestia, Olalla Gómez Valdericeda con ¿Qué tienes en la cabeza?, Xim Llompart con The form of the uncertanty, Miquel García Membrado con Exhumación nº1, y Gorka Mohamed con Baroness Vychissoise del Rifiras.

La exposición con las propuestas de los finalistas fue inaugurada este pasado sábado, 18 de noviembre, en la Casa de Cultura Ses Cases Noves de Santanyí’, después de que el regidor de Cultura, Mateu Nadal, leyera el acta final del jurado calificador del XI Premio Vila de Santanyí Francisco Bernareggi de Artes Visuales 2023. La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha sido la encargada de entregar el diploma que acredita Mendia Echeverría como ganadora.

Maria Pons se ha mostrado muy satisfecha del papel del municipio de Santanyí como impulsor de la cultura en la isla, afirmando que «llegar a la undécima edición de un galardón como este es motivo de mucho de orgullo para el municipio de Santanyí, y especialmente para la concejalía de Cultura».

«Este año, hasta 40 artistas se han presentado al galardón, lo que quiere decir que tenemos un premio presente en el panorama artístico, muy consolidado gracias al trabajo que se hace en nuestro municipio», ha añadido la alcaldesa, subrayando de este modo que «solo se pueden tener palabras de agradecimiento para todos los que trabajan por la cultura, en especial para el jurado y los participantes, y dar la enhorabuena a las premiadas».

La muestra se podrá visitar en la Casa de Cultura Ses Cases Noves hasta el día 16 de diciembre de 2023.